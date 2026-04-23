Comissão especial da PEC 6x1 sai na próxima semana, diz Motta

Com a criação da comissão especial, Motta disse que caberá aos partidos indicar os integrantes do colegiado. - (crédito: Foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados)

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou que a criação da comissão especial que vai discutir o mérito das duas propostas de emenda à Constituição (PECs) sobre o fim da jornada de trabalho 6x1, pode sair até a próxima semana. A informação foi dada pelo parlamentar em entrevista à Rádio Correio FM, de João Pessoa (PB), na tarde desta quinta-feira (23/4).

“Na semana que vem, quero dar início com o próximo passo que é criação da comissão especial para quem sabe chegarmos ao final do mês de maio, que é o mês do trabalhador, e possamos entregar isso [a aprovação da proposta]”, afirmou Motta.

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A admissibilidade jurídica da proposta foi aprovada na quarta (22) pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara dos Deputados sob a relatoria do deputado Paulo Azi (União-BA). Agora, com a criação da comissão especial, Motta disse que caberá aos partidos indicar os integrantes que devem compor o corpo do colegiado.

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Nos bastidores da CCJ, conforme apurado pelo Correio, tudo indica que a relatoria de Paulo Azi será mantida também na comissão especial. A reportagem entrou em contato com o parlamentar para questionar sobre o tema mas não teve retorno até o fechamento desta matéria.

Na quarta-feira (22/4), no entanto, após ser questionado sobre a relatoria em coletiva de imprensa, Azi disse não saber nenhuma informação. “Não estive ainda com o presidente Hugo Motta mas tenho certeza que tem diversos parlamentares que têm todas as condições de conduzir esse debate na comissão especial e apresentar um texto com um consenso máximo da sociedade brasileira que é traduzido pelos partidos políticos que compõem essa Casa”, disse.

O espaço segue aberto para futuras manifestações do parlamentar sobre o tema.