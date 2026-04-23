Lula diz que vai levar jabuticaba e maracujá para 'acalmar' Trump

"Quando eu viajar, vou tentar levar um pé de jabuticaba para o Xi Jinping (presidente da China). Vou tentar levar um para o Trump, para acalmar ele", disse Lula. - (crédito: Carlos Vieira CB/DA Press)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quinta-feira (23/4) que vai levar jabuticaba e maracujá para "acalmar" o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A alfinetada ocorreu durante visita à Feira Brasil na Mesa, realizada na Embrapa Cerrados, em Planaltina.

Lula também voltou a criticar a participação dos EUA em guerras, como a contra o Irã, no Oriente Médio.

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"Quando eu viajar, vou tentar levar um pé de jabuticaba para o Xi Jinping (presidente da China). Vou tentar levar um para o Trump, para acalmar ele. Dizem que jabuticaba é calmante. Vou levar maracujá”, brincou Lula com os expositores, ao visitar a feira.

Em seguida, já em seu discurso, declarou que, enquanto Trump participa de guerras, o Brasil quer levar tecnologias agrícolas para a África.

"Enquanto o Trump quer a guerra, nós queremos ensinar o povo africano a ter paz, produzindo alimentos', declarou o presidente.