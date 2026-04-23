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Lula diz que vai levar jabuticaba e maracujá para 'acalmar' Trump

Fala ocorreu durante visita à Feira Brasil na Mesa, na Embrapa Cerrados, em Planaltina. Lula voltou ainda a criticar participação dos EUA em guerras

"Quando eu viajar, vou tentar levar um pé de jabuticaba para o Xi Jinping (presidente da China). Vou tentar levar um para o Trump, para acalmar ele", disse Lula. - (crédito: Carlos Vieira CB/DA Press)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quinta-feira (23/4) que vai levar jabuticaba e maracujá para "acalmar" o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A alfinetada ocorreu durante visita à Feira Brasil na Mesa, realizada na Embrapa Cerrados, em Planaltina.

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Lula também voltou a criticar a participação dos EUA em guerras, como a contra o Irã, no Oriente Médio.

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"Quando eu viajar, vou tentar levar um pé de jabuticaba para o Xi Jinping (presidente da China). Vou tentar levar um para o Trump, para acalmar ele. Dizem que jabuticaba é calmante. Vou levar maracujá”, brincou Lula com os expositores, ao visitar a feira.

Em seguida, já em seu discurso, declarou que, enquanto Trump participa de guerras, o Brasil quer levar tecnologias agrícolas para a África.

"Enquanto o Trump quer a guerra, nós queremos ensinar o povo africano a ter paz, produzindo alimentos', declarou o presidente.

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Victor Correia

Repórter

Jornalista formado pela UnB, com especialização em Jornalismo Digital pela FAAP. Repórter de Política no Correio desde 2022, atualmente como setorista no Planalto. Também estagiou em Ciência, Saúde e Tecnologia no Correio entre 2016 e 2018.

Por Victor Correia
postado em 23/04/2026 16:58 / atualizado em 23/04/2026 17:11
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