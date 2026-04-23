Conselho Federal da OAB cria comissão para mobilizar reforma do Judiciário

O presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (CFOAB), José Alberto Simonetti, instituiu formalmente, nesta quinta-feira (23/4), a Comissão de Mobilização para a Reforma do Judiciário. A medida visa promover a articulação institucional e o encaminhamento de propostas de reforma já aprovadas pelo plenário da OAB, focando no aperfeiçoamento das instituições jurídicas e do Estado Democrático de Direito.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
A comissão será liderada por Roseline Rabelo de Jesus Morais, diretora secretária-geral do CFOAB, e conta com a participação de três conselheiros federais — Breno Augusto Pinto, Marilena Indira Winter e Silvia Virginia Silva e Souza — além de três presidentes seccionais: Daniela Lima de Andrade (da Bahia), Márcia Melo Nogueira (de Roraima) e Rafael Lara Martins (de Goiás).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
O grupo terá suporte técnico da Assessoria Jurídica do Conselho Federal da OAB para fundamentar suas atividades.
- Leia também: STF, Dino e o jogo eleitoral
Os eixos centrais da mobilização abrangem temas sensíveis à estrutura do Judiciário, como a fixação de mandatos para ministros de Tribunais Superiores, com a expressa vedação de recondução, e o estabelecimento de critérios rigorosos para decisões monocráticas em matérias de alta relevância.
A pauta também inclui a defesa de parâmetros éticos uniformes para a magistratura, o fortalecimento da colegialidade e da publicidade dos julgamentos, a ampliação da eficácia da sustentação oral e o combate a abusos processuais. Além disso, a comissão atuará na disciplina do exercício da advocacia em tribunais onde atuem magistrados com parentesco, buscando preservar a confiança pública na jurisdição.
A partir da publicação oficial, se iniciou um prazo de 15 dias para que conselheiros federais e presidentes de seccionais apresentem manifestações, sugestões e informações que subsidiarão a atuação da comissão.
Fundamentada na Lei n° 8.906/1994 — Estatuto da Advocacia —, a iniciativa busca consolidar reflexões institucionais da advocacia brasileira acumuladas ao longo do tempo, garantindo que o debate sobre a reforma seja conduzido com responsabilidade institucional e compromisso constitucional.
Saiba Mais
- Política Gilmar Mendes defende revisão nas regras de delação premiada
- Política Deputado antecipa coleta de DNA em meio a acusações de estupro
- Política Alerj pede ao STF posse do presidente como governador interino
- Política Gilmar Mendes sobre CPI do Crime Organizado: "Abuso de poder na veia"
- Política Gilmar Mendes cobra controle sobre atuação de familiares de magistrados
- Política Flávio Bolsonaro diz que Zema é alvo de "ativismo judicial" e critica STF