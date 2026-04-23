Lula tratará ceratose na cabeça; entenda procedimento

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) viajou a São Paulo, na noite desta quinta-feira (23/4), para realizar procedimentos médicos no Hospital Sírio-Libanês. A previsão é que o petista embarque após participar da cerimônia de entrega do prêmio Vivaleitura.

Segundo informações do Planalto, Lula fará "pequenas" intervenções na cabeça e uma infiltração no punho direito para tratar uma dor no dedo polegar. Os procedimentos serão realizados nesta sexta-feira (24/4).

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A previsão inicial é que o presidente fique em São Paulo até sábado. Entre sexta e sábado, não haverá agendas oficiais. Ainda não há informações se o presidente vai cancelar sua participação no congresso do PT previsto para ocorrer no domingo (26/4), em Brasília.

Procedimentos "leves"

Embora o presidente tenha de viajar nesta quinta à noite para São Paulo, a assessoria de comunicação do Planalto afirma que Lula passará por procedimentos leves.

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Na cabeça, Lula passará por um procedimento de retirada de 'ceratose', um acúmulo de pele na região da cabeça. A intervenção vai ocorrer pouco mais de um ano após o presidente ter caído no banheiro do Palácio do Alvorada, em 2024. À época, o presidente teve que levar cinco pontos para curar uma hemorragia na região. Após as intervenções, afirmou o Planalto, a recuperação do presidente não o restringirá de afazeres do dia a dia.