InícioPolítica
SAÚDE

Lula tratará ceratose na cabeça; entenda procedimento

Previsão inicial é que presidente fique na capital paulista até sábado. Entre sexta e sábado, não haverá agendas oficiais

23.04.2026 Carlos Vieira CB/DA Press. Presidente Lula visita feira na Embrapa Cerrados na companhia de Janja e ministros. - (crédito: Carlos Vieira CB/DA Press)
23.04.2026 Carlos Vieira CB/DA Press. Presidente Lula visita feira na Embrapa Cerrados na companhia de Janja e ministros. - (crédito: Carlos Vieira CB/DA Press)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) viajou a São Paulo, na noite desta quinta-feira (23/4), para realizar procedimentos médicos no Hospital Sírio-Libanês. A previsão é que o petista embarque após participar da cerimônia de entrega do prêmio Vivaleitura. 

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Segundo informações do Planalto, Lula fará "pequenas" intervenções na cabeça e uma infiltração no punho direito para tratar uma dor no dedo polegar. Os procedimentos serão realizados nesta sexta-feira (24/4). 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

A previsão inicial é que o presidente fique em São Paulo até sábado. Entre sexta e sábado, não haverá agendas oficiais. Ainda não há informações se o presidente vai cancelar sua participação no congresso do PT previsto para ocorrer no domingo (26/4), em Brasília.

Procedimentos "leves"

Embora o presidente tenha de viajar nesta quinta à noite para São Paulo, a assessoria de comunicação do Planalto afirma que Lula passará por procedimentos leves.

Na cabeça, Lula passará por um procedimento de retirada de 'ceratose', um acúmulo de pele na região da cabeça. A intervenção vai ocorrer pouco mais de um ano após o presidente ter caído no banheiro do Palácio do Alvorada, em 2024. À época, o presidente teve que levar cinco pontos para curar uma hemorragia na região. Após as intervenções, afirmou o Planalto, a recuperação do presidente não o restringirá de afazeres do dia a dia.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Francisco Artur de Lima

Repórter

Jornalista soteropolitano em Brasília, com experiência nos jornais O Estado de S.Paulo e A Tarde. Hoje, integro a equipe de Política, Economia e Brasil do Correio

Por Francisco Artur de Lima
postado em 23/04/2026 18:50 / atualizado em 23/04/2026 23:45
SIGA
x