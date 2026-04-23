Lula tratará ceratose na cabeça; entenda procedimento

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) viajou a São Paulo, na noite desta quinta-feira (23/4), para realizar procedimentos médicos no Hospital Sírio-Libanês. A previsão é que o petista embarque após participar da cerimônia de entrega do prêmio Vivaleitura.
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Segundo informações do Planalto, Lula fará "pequenas" intervenções na cabeça e uma infiltração no punho direito para tratar uma dor no dedo polegar. Os procedimentos serão realizados nesta sexta-feira (24/4).
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A previsão inicial é que o presidente fique em São Paulo até sábado. Entre sexta e sábado, não haverá agendas oficiais. Ainda não há informações se o presidente vai cancelar sua participação no congresso do PT previsto para ocorrer no domingo (26/4), em Brasília.
Procedimentos "leves"
Embora o presidente tenha de viajar nesta quinta à noite para São Paulo, a assessoria de comunicação do Planalto afirma que Lula passará por procedimentos leves.
Na cabeça, Lula passará por um procedimento de retirada de 'ceratose', um acúmulo de pele na região da cabeça. A intervenção vai ocorrer pouco mais de um ano após o presidente ter caído no banheiro do Palácio do Alvorada, em 2024. À época, o presidente teve que levar cinco pontos para curar uma hemorragia na região. Após as intervenções, afirmou o Planalto, a recuperação do presidente não o restringirá de afazeres do dia a dia.