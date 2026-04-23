Vorcaro volta à Superintendência da PF em Brasília após atendimento médico

Vorcaro teria apresentado sangue na urina, o que motivou a necessidade de avaliação clínica mais detalhada -

O ex-banqueiro Daniel Vorcaro retornou à Superintendência da Polícia Federal (PF), em Brasília, onde permanece preso, após passar por exames médicos em um hospital particular da capital. A saída ocorreu nesta quinta-feria (23/4) por volta das 12h50, quando ele foi encaminhado para atendimento fora da unidade.

De acordo com a apuração, Vorcaro teria apresentado sangue na urina, o que motivou a necessidade de avaliação clínica mais detalhada. Na segunda-feira (20), ele já havia sido atendido por um médico da própria Polícia Federal responsável pela custódia de presos.



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A autorização para a realização dos exames fora da prisão foi concedida pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), na noite de quarta-feira (22/4). A decisão atendeu a um pedido da defesa do ex-banqueiro.

Os advogados argumentaram que o quadro de saúde exigia exames mais aprofundados, que não poderiam ser realizados dentro da unidade prisional. Após o atendimento, Vorcaro foi reconduzido à carceragem da PF.

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O ex-banqueiro prepara uma proposta de colaboração premiada a ser apresentada à Polícia Federal e à Procuradoria-Geral da República (PGR). Ele está detido em uma cela da superintendência em Brasília enquanto estrutura os termos do acordo.

Vorcaro já foi preso duas vezes desde novembro do ano passado. Inicialmente, foi detido na primeira fase da operação Compliance Zero, por ordem da Justiça Federal, sendo posteriormente solto. Em março deste ano, voltou a ser preso por decisão do STF, confirmada por unanimidade pela Segunda Turma da Corte.