O poeta, o carteiro, o rombo dos Correios e o modelo logístico alemão

O Carteiro e o Poeta (Il Postino) é um filme de 1995, belíssimo, que se baseia em fatos verídicos: a amizade, numa pequena ilha da Itália, em 1953, entre um carteiro que mal sabe ler e o poeta Pablo Neruda, que o governo italiano aceitou como exilado do Chile, desde que ficasse quieto em lugar distante e não perturbasse. O diretor Massimo Troisi brilha neste seu último filme: morreu do coração, aos 41 anos, em 1994, ano das gravações. A música é do maestro Luís Bacalov, que fez Os Saltimbancos. A fotografia e as locações são espetaculares.

A amizade improvável entre Neruda e o carteiro iletrado é a poesia do filme. Para conquistar Beatrice, ele recita versos que o poeta escreveu para sua mulher. Num certo momento do filme, Neruda diz que ele roubou a poesia, ao que o carteiro responde: "Eu não roubei; a poesia é de quem precisa dela, e eu precisava". O poeta aquiesce: "É uma forma interessante de apropriação de um bem". Os carteiros estão entre os trabalhadores mais benquistos pela sociedade, como os bombeiros, mas hoje são uma espécie em extinção.

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Não por acaso, entre 3 de fevereiro e 7 de abril deste ano, 3.181 funcionários aderiram ao programa de demissão voluntária dos Correios. A empresa estatal registrou o maior prejuízo de sua história: um rombo de R$ 8,5 bilhões, sendo R$ 6,4 bilhões só com despesas com precatórios, dívidas que precisam ser pagas por determinação da Justiça.

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Nos últimos dias de 2025, os Correios conseguiram fechar um empréstimo de R$ 12 bilhões. A maior parte dos recursos entrou ainda em dezembro passado. Esse crédito teve que ser usado para cobrir despesas emergenciais. Um consórcio com os bancos Itaú, Bradesco, Santander, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, com garantia do Tesouro Nacional, alongou as dívidas do Correio. De acordo com seu presidente, Emmanoel Schmidt Rondon, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal e o Bradesco aportaram individualmente R$ 3 bilhões. Já Itaú e Santander emprestaram outro R$ 1,5 bilhão, cada um.

Funcionário de carreira do Banco do Brasil, Rondon assumiu a empresa em setembro passado, depois que a estatal triplicou seus prejuízos na gestão do Fabiano Silva dos Santos, advogado doutorado na PUC-SP e um dos coordenadores do grupo Prerrogativas. A necessidade de privatização dos Correios não é uma questão ideológica, nem a favor, nem contra. Decorre de fatores econômicos, estruturais e políticos que tornam a estatal insustentável. Os prejuízos são alimentados por pagamentos bilionários de precatórios, provisões para passivos trabalhistas e uma queda acentuada de receitas, especialmente pela perda de encomendas internacionais.

Concorrência

Alongamentos aliviam liquidez, mas não corrigem problemas de competitividade, estrutura de custos e modelo de negócio. A transformação estrutural do mercado postal-logístico, com o declínio do serviço de cartas, a migração do tráfego para plataformas digitais e a emergência de gigantes do e-commerce com logística própria, como Amazon e Mercado Livre, mudou o papel histórico dos Correios. Hoje, sua atividade de maior valor agregado é a logística de encomendas, que exige eficiência, escala, integração digital e investimento privado para adquirir competitividade.

Sim, a experiência internacional mostra redução de postos, precarização das contratações e enfraquecimento sindical quando o setor é privatizado, porém, há casos de grande sucesso na privatização, como a dos Correios da Alemanha. No Brasil, medidas como PDV, redução de jornada e adiamento de férias mostram que o modelo estatal com uma rede de 10 mil unidades de atendimento e 80 mil funcionários não consegue dar conta das exigências do mercado.

Não, empresas públicas não estão condenadas a dar prejuízo. Até o terceiro trimestre de 2025, empresas estatais federais (39 das 44 analisadas) registraram faturamento acumulado de R$ 1,017 trilhão, 6,3% acima do igual período de 2024, com lucro agregado de R$ 136,3 bilhões. Faturamento 22,5% superior ao dos primeiros nove meses de 2024. O investimento agregado somou R$ 86,4 bilhões, crescimento de 34,3% em relação a 2024. No acumulado, as estatais pagaram R$ 65,1 bilhões em dividendos e juros sobre capital próprio, sendo R$ 33 bilhões para a União e R$ 32,1 bilhões para demais acionistas.

Esses números mostram que a fragilidade dos Correios não é reflexo do desempenho do setor público, mas um caso particular muito grave, que precisa ser enfrentado com atitude e coragem, sem falar da competência técnica. O Deutsche Bundespost, que era a maior empresa estatal alemã, é um case de sucesso: foi privatizado de forma escalonada a partir de 1995, com participação inicial do banco público KfW e oferta subsequente de ações ao mercado, processo que permitiu capital para a modernização.

O grupo ampliou sua atuação comprando a DHL em 2002 e se transformou no Deutsche Post DHL Group, um conglomerado global de logística com cerca de 550 mil empregados, presente em mais de 220 países, inclusive no Brasil, e receitas na casa de 61 bilhões de euros em 2018. O sucesso alemão combinou abertura de capital, governança corporativa, aquisições estratégicas e investimento em digitalização e malha logística internacional, o que resultou em escala global, eficiência operacional e diversificação das receitas. O modelo exigiu reformas internas, reestruturações trabalhistas e políticas de transição que tiveram custos sociais e foram acompanhadas por forte regulação e medidas para mitigar impactos.