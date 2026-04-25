Experiência alavanca Ingrid Oliveira ao título no Troféu Brasil

Em um duelo que reuniu um dos principais nomes da história dos saltos ornamentais do Brasil, no Centro Olímpico e Paralímpico do Gama, Ingrid Oliveira, contra a revelação da nova geração da modalidade, Karolina Polizos, a experiência falou mais alto neste domingo (25/4). Na plataforma, a carioca de 29 anos e três participações olímpicas se sagrou campeã do Troféu Brasil ao alcançar 311.15 pontos.

Com a marca, Ingrid ainda superou os índices para o GP de Bozano, na Itália, e dos Jogos Sul-Americanos, na Argentina. A medalha de prata ficou com Karolina (258.95) e o bronze com Giovana Pedroso (258.10). "Fiquei bem feliz com o resultado, tendo em vista que treinei apenas duas semanas para esse campeonato por conta de uma lesão. A gente sabia que ia ser difícil, mas confio muito no trabalho do meu treinador, dos médicos do COB, de todo o aparato do Pinheiros também", destacou a campeã.

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"Além de toda a estrutura, também podemos contar com nossa experiência. Isso é muito importante. Eu sabia que, mesmo treinando muito pouco, eu poderia atingir a pontuação e fazer os saltos com qualidade, porque eu treino isso a minha vida toda", emendou Ingrid.

Quem também garantiu índice foi Luana Lira, no trampolim 3m, com a marca de 283.70. “Fico muito feliz por ter alcançado meus objetivos. É para isso que a gente treina para competir internacionalmente. Estou muito grata. Agora, é manter a preparação, com muitas repetições, qualidade e repetições, e seguir em frente para as competições internacionais”, afirmou Luana, que também atingiu o índice na prova de trampolim 1m.

Rafael Max é outro que estará nas competições internacionais de 2026. Ele obteve um belo resultado, 450.00 no trampolim 3m. “Eu nunca pensei em chegar nessa pontuação. Esse resultado é fruto de muito trabalho. Foi a recompensa desses dias todos, então estou muito feliz. Dá um gás, um embalo para continuar lutando e querendo muito mais”, declarou o atleta, que começou a carreira treinando no Centro Olímpico do Gama, local do evento, e hoje é um dos principais do país na modalidade.

*Com informações da Confederação Brasileira de Saltos Ornamentais, Saltos Brasil