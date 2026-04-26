Lula presta solidariedade a Trump após ataque em Washington

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva manifestou solidariedade ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, após um episódio com disparos nas imediações de um jantar com correspondentes em Washington. A mensagem foi publicada neste domingo (26/4) nas redes sociais do chefe do Executivo brasileiro.
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Na publicação, Lula também se dirigiu à primeira-dama Melania Trump e aos demais participantes do evento, ressaltando a posição do Brasil contra episódios de violência política. “O Brasil repudia veementemente o ataque”, escreveu o presidente, classificando o caso como uma afronta aos valores democráticos.
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- Leia também: Quem é o suspeito de ataque em jantar com Trump
O incidente ocorreu na noite de sábado (25/4) durante um jantar de gala que reunia jornalistas, autoridades e convidados em um hotel na capital americana. Um homem foi detido após efetuar disparos nas proximidades do local. Trump informou que um agente de segurança ficou ferido sem gravidade.
Em declaração após o episódio, Trump afirmou que o suspeito teria agido sozinho, descrevendo-o como um “lobo solitário”. As forças de segurança dos Estados Unidos abriram investigação para apurar as motivações do ataque e eventuais falhas no esquema de proteção do evento, considerado sensível devido à presença do presidente e de outras autoridades de alto escalão.
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