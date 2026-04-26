Lula presta solidariedade a Trump após ataque em Washington

Na publicação, Lula também se dirigiu à primeira-dama Melania Trump e aos demais participantes do evento, ressaltando a posição do Brasil contra episódios de violência política - (crédito: AFP)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva manifestou solidariedade ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, após um episódio com disparos nas imediações de um jantar com correspondentes em Washington. A mensagem foi publicada neste domingo (26/4) nas redes sociais do chefe do Executivo brasileiro.

Na publicação, Lula também se dirigiu à primeira-dama Melania Trump e aos demais participantes do evento, ressaltando a posição do Brasil contra episódios de violência política. “O Brasil repudia veementemente o ataque”, escreveu o presidente, classificando o caso como uma afronta aos valores democráticos.

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O incidente ocorreu na noite de sábado (25/4) durante um jantar de gala que reunia jornalistas, autoridades e convidados em um hotel na capital americana. Um homem foi detido após efetuar disparos nas proximidades do local. Trump informou que um agente de segurança ficou ferido sem gravidade.

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Em declaração após o episódio, Trump afirmou que o suspeito teria agido sozinho, descrevendo-o como um “lobo solitário”. As forças de segurança dos Estados Unidos abriram investigação para apurar as motivações do ataque e eventuais falhas no esquema de proteção do evento, considerado sensível devido à presença do presidente e de outras autoridades de alto escalão.