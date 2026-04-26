"Lula vai concorrer com Bolsonarinho", diz Haddad

Haddad afirma que país foi "reconstruído grão a grão" e diz que eleições serão decisivas para o futuro. - (crédito: Foto: Vanilson Oliveira/CB/Press)

O ex-ministro da Fazenda e pré-candidato ao governo de São Paulo, Fernando Haddad afirmou neste domingo (26/4) que o Brasil vive um processo de reconstrução baseado na retomada de políticas públicas e na mobilização coletiva. Em discurso no 8º Congresso Nacional do Partido dos Trabalhadores, ele criticou os retrocessos do governo anterior e disse que “Lula vai concorrer com o Bolsonarinho, o filho de Jair Bolsonaro. Uma família que só entregou caos”.

O ex-ministro criticou adversários, afirmando que “não podemos, de maneira nenhuma, considerar a hipótese de retrocesso”. Para Haddad, o momento exige avançar além da reconstrução e apresentar novas propostas. “Nós não podemos ficar só na reconquista. Temos que oferecer ao povo brasileiro um programa que vá além”.

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Ele lembrou o período pós-governo Bolsonaro e disse que foi preciso investir e recuperar o que já havia sido implementado pelo governo do PT. “Foi grão a grão, desde o 1º de janeiro de 2023, que fomos reconstruindo as políticas públicas que nos orgulham tanto”, afirmou. Segundo ele, o governo conseguiu, em três anos, retomar iniciativas e reorganizar áreas estratégicas, o que permitiu ao país voltar a apresentar resultados positivos.

Ele destacou que parte do esforço atual envolve retomar caminhos já trilhados anteriormente, o que, segundo ele, gera frustração, mas também reforça a necessidade de continuidade.

Por fim, ele defendeu os indicadores econômicos, afirmando que houve uma recuperação econômica. “Em tão pouco tempo, fomos capazes de colocar esse país nos trilhos, de ver o desemprego na mínima histórica, a desigualdade na mínima histórica e a inflação na mínima histórica”, disse. Ele também mencionou a retomada de investimentos em programas sociais e infraestrutura como sinais de avanço.