Atlas/Bloomberg: Lula empata com Flávio, Jair e Zema no 2º turno

Lula empata com todos os rivais em possíveis cenários de segundo turno, diz pesquisa - (crédito: Reprodução)

A pesquisa Atlas/Bloomberg divulgada nesta terça-feira (28/4) indica um cenário de forte equilíbrio em eventuais disputas de segundo turno nas eleições presidenciais de 2026. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece em empate técnico com nomes da direita, com diferenças dentro da margem de erro de 1 ponto percentual.

No cenário contra o senador Flávio Bolsonaro (PL), os dois estão praticamente empatados. Flávio registra 47,8% das intenções de voto, enquanto Lula soma 47,5%. Brancos, nulos e indecisos representam 4,7%.

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Em uma simulação contra o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo), o presidente aparece numericamente à frente, com 47,4%, ante 46,5% do adversário. Nesse caso, 6,1% dos entrevistados afirmaram que votariam em branco, nulo ou não sabem.

Mesmo inelegível e em prisão domiciliar, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) também surge em empate técnico com Lula. O atual chefe do Executivo tem 48% das intenções de voto, contra 46,8% de Bolsonaro. Brancos, nulos e indecisos somam 5,2%.

Contra o ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD), Lula abre uma vantagem mais ampla, embora ainda distante de um cenário confortável. O petista tem 46,8%, enquanto Caiado aparece com 42,2%. Nesse recorte, 11% dos eleitores dizem votar em branco, nulo ou não sabem.

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O maior distanciamento ocorre no cenário contra Renan Santos, no qual Lula registra 47,1% das intenções de voto, frente a 29,5% do adversário. O percentual de eleitores indecisos ou que pretendem votar em branco ou nulo chega a 23,5%, o mais alto entre os cenários testados.

Metodologia

O levantamento ouviu 5.008 pessoas entre os dias 22 e 27 de abril, por meio de recrutamento digital aleatório (Atlas RDR). A margem de erro é de um ponto percentual, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa foi realizada com recursos próprios do instituto e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-07992/2026.