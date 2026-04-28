Luana Piovani rebate ameaça de Virginia e aponta consequências após polêmica

A atriz Luana Piovani voltou a se manifestar publicamente nesta terça-feira (28) após a repercussão do embate público com Virginia Fonseca.

A discussão ganhou força nas redes depois que Piovani marcou a influenciadora em uma crítica polêmica sobre a divulgação de plataformas de apostas online.

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Na ocasião, a atriz escreveu: "A maldição vai colar em você, resvalará em seus filhos, dinheiro de sangue, endemoniado".

A declaração provocou forte reação de Virginia, que se emocionou ao comentar o assunto, principalmente por envolver seus filhos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

A influenciadora afirmou, inclusive, que pretende levar a situação à Justiça.

Com a grande repercussão em torno do assunto, Piovani utilizou o Instagram para esclarecer seu posicionamento.

Em vez de um pronunciamento direto, ela compartilhou um vídeo publicado por outro usuário, destacando que suas declarações não se tratavam de uma "maldição", mas de uma reflexão sobre consequências.

Ao divulgar o conteúdo, acrescentou a frase "desenhadinho pros limítrofes".

"O que a Luana falou não foi desejar o mal para os filhos de Virginia, foi sobre consequência, não foi sobre intenção, existe uma grande diferença aí. O ponto é que, o que a Virginia divulga, mesmo sendo legal, está ligado a um grande problema da sociedade: o vício em jogos [...]", inicia o vídeo.

"Ela não quis dizer que deseja que os filhos da Virginia sofram enquanto ela fica tranquila, é que, se o tipo de coisa que o que a Virginia divulga causa estrago em outras família existe sim a possibilidade desse tipo de impacto voltar e atingir a família dela também. Toda escolha tem consequência", completa.

A atriz também reforçou o argumento ao compartilhar a opinião de uma comunicadora no X (antigo Twitter), que diferenciou críticas de ataques pessoais.

"Existe um diferença enorme entre desejar o mal e apontar as consequências dos atos de quem ganha dinheiro destruindo a vida dos outros [...] A fala pode ser muito dura, mas é um chamado para a responsabilidade".