Atriz revelou que no auge da sua carreira precisou lidar com a depressão - (crédito: Reprodução/ Instagram @bellacampox)





Bella Campos surpreendeu em entrevista ao videocast Conversa vai, conversa vem, do jornal O Globo, ao revelar que no auge da sua carreira precisou lidar com a depressão.

"Tive depressão na época de "Vai na fé". Não estava preparada para o volume de trabalho. Era uma demanda tão intensa que falei: "Se esse for o símbolo de sucesso, acho que vou procurar uma outra coisa" e fiquei anestesiada. Não conseguia sentir felicidade, raiva, tristeza. Não conseguia comer", desabafou.

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"Quando fui para Cuiabá, rodar "Cinco vezes medo", me reconectei com minhas raízes, encontrei uma outra maneira de fazer o trabalho. Ficar com a minha família foi essencial. Terapia virou essencial na minha vida. Tem semanas que faço três vezes", disse.

O texto Bella Campos relata episódio de depressão durante novela da Globo: Anestesiada foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.