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Lula assina decreto de promulgação do acordo Mercosul-UE

Assinatura ocorre na tarde desta terça-feira (28/4). Acordo entra em vigor, de forma provisória, a partir de sexta-feira (1º/5)

Acordo ainda é alvo de questionamento por países europeus, que entraram com recurso no Tribunal de Justiça da União Europeia - (crédito: DINO)
Acordo ainda é alvo de questionamento por países europeus, que entraram com recurso no Tribunal de Justiça da União Europeia - (crédito: DINO)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assina, nesta terça-feira (28/4), o decreto de promulgação do acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia (UE). Com a assinatura, o acordo passa a valer, de forma provisória, a partir desta sexta (1º/5).

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O acordo já foi assinado entre os dois blocos. Ainda há resistência, porém, por parte de países europeus, como França, Bélgica, Polônia e Irlanda. O Parlamento Europeu, inclusive, aprovou em janeiro um recurso contra o tratado, que será avaliado pelo Tribuna de Justiça da União Europeia.

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Os trechos que regem o comércio, porém, já passam a valer nesta semana. Produtos comercializados entre os dois blocos terão redução imediata de tarifas, e até isenção, em alguns casos. Para o Brasil, produtos como carnes bovinas, frutas e café estão entre os principais beneficiados, assim como os itens industriais.

O governo estima que 95% dos produtos vendidos para a União Europeia serão beneficiados, e 91% dos produtos vendidos para o Mercosul. O tratado inclui redução gradual as tarifas, de acordo com o produto, em prazo que pode chegar de 10 a 15 anos.

O Congresso Nacional já promulgou o acordo, em março. Resta apenas a assinatura de Lula para que as normas passem a valer na sexta-feira.

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Victor Correia

Repórter

Jornalista formado pela UnB, com especialização em Jornalismo Digital pela FAAP. Repórter de Política no Correio desde 2022, atualmente como setorista no Planalto. Também estagiou em Ciência, Saúde e Tecnologia no Correio entre 2016 e 2018.

Por Victor Correia
postado em 28/04/2026 09:41
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