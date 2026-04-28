Avião com ministro André Mendonça apresenta problema em SP

Um avião da Latam que transportava o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), apresentou problemas antes da decolagem em São Paulo, nesta terça-feira (28/4).

O Correio apurou que os passageiros do voo JJ3203 tiveram que ser transferidos para outra aeronave, que decolou com cerca de 1h30 de atraso, segundo informações do site FlightAware. O voo saiu do Aeroporto de Congonhas por volta das 9h. O ministro chegou em Brasília por volta das 10h30.

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A assessoria da Latam informou que está apurando os detalhes da ocorrência. O aeroporto de Brasília afirmou que o pouso ocorreu sem intercorrências.

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