André Mendonça lamenta derrota de Jorge Messias no Senado

Em texto divulgado nas redes sociais, Mendonça chamou Messias de "amigo verdadeiro" e disse que ele deve seguir de cabeça erguida - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), lamentou a decisão do Senado de rejeitar a indicação de Jorge Messias para o plenário da Corte. De acordo com Mendonça, “o Brasil perde a oportunidade de ter um grande ministro do Supremo”. Mendonça e Messias têm em comum o fato de serem evangélicos.

A rejeição de Jorge Messias ao STF é a primeira desde 1894, no governo de Floriano Peixoto. A derrota histórica para o governo Lula também repercutiu no Judiciário. “Respeito a decisão do Senado, mas não posso deixar de externar minha opinião. O Brasil perde a oportunidade de ter um grande ministro do Supremo. Messias é um homem de caráter, íntegro e que preenche os requisitos constitucionais para ser Ministro do STF”, escreveu Mendonça.

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Por fim, no texto divulgado nas redes sociais, André Mendonça chamou Messias de “amigo verdadeiro” e disse que ele deve seguir de cabeça erguida. “E amigo verdadeiro não está presente nas festas; está presente nos momentos difíceis. Messias, saia dessa batalha de cabeça erguida. Você combateu o bom combate! Deus o abençoe! Deus abençoe nosso Brasil”, completou.

Com a rejeição, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve indicar um novo nome para completar o plenário da suprema corte. Lula pode insistir na indicação, embora tenha o risco de repetir o mesmo resultado e agravar a situação política.