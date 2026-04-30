Governo acusa ‘acordão’ contra Messias e cobra CPMI do Master

Assim como Gleisi Hoffmann, Lindbergh Farias (PT-RJ) também reforçou a cobrança pela instalação da CPMI - (crédito: Gil Ferreira/SRI-PR)

Lideranças do governo no Congresso acusaram nesta quinta-feira (30/4) um “acordão” entre o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), parlamentares do centrão e da oposição para derrotar a indicação do Advogado-Geral da União (AGU), Jorge Messias, ao Supremo Tribunal Federal (STF).

Parlamentares da base foram à tribuna durante a sessão que vota o veto presidencial ao projeto de lei (PL) da Dosimetria. Segundo eles, o acordo com Alcolumbre é para que o veto seja derrubado e para que a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) para investigar o caso Master não seja aberta.

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“Infelizmente, essa sessão coroa um acordo feito para derrotar a indicação de Jorge Messias para o STF”, discursou a ex-ministra da Secretaria de Relações Institucionais (SRI) e deputada federal Gleisi Hoffmann (PT-PR).

“Nós não temos medo não. Quero fazer um pedido para vossa excelência (dirigindo-se a Alcolumbre): instale a CPMI do Master”, acrescentou, ligando o escândalo à gestão de Jair Bolsonaro (PL) e de Roberto Campos Neto, quanto esteve à frente do Banco Central.

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O governo avalia que Alcolumbre articulou contra Messias ontem, em sessão que gerou derrota histórica para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O acordo feito com a oposição para derrubar a indicação inclui a derrubada do veto de Lula ao PL da Dosimetria, que reduz penas para os condenados pela tentativa de Golpe de Estado, incluindo Jair Bolsonaro e os presos pelos ataques de 8 de janeiro.

Acordo com a oposição

De sua parte, a oposição deixará de pressionar pela abertura da CPMI do Master, que contraria os interesses de Alcolumbre e de parlamentares do centrão que têm ligações com o banqueiro Daniel Vorcaro. Publicamente, Alcolumbre nega ter articulado contra Messias.

Assim como Gleisi, o deputado Lindbergh Farias (PT-RJ) também cobrou a abertura da CPMI.

“Eu acuso que essa conspiração foi construída para fazer um grande acordão em cima de dois grandes temas centrais: anistia, mas, fundamentalmente, para fazer uma blindagem contra investigações da Polícia Federal”, disse o parlamentar.

“Eu acuso o PL, os bolsonaristas, de fraude. Passaram quatro meses falando de CPMI do Master. ‘Instala, instala, instala’. Estão caladinhos agora. Vocês não têm vergonha?”, acrescento Farias.

Outros parlamentares como Rogério Correia (PT-MG) e Jandira Feghali (PCdoB-RJ) também fizeram discursos críticos ao “acordão” pela rejeição de Messias.