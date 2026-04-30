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CASO MASTER

Governo acusa ‘acordão’ contra Messias e cobra CPMI do Master

Parlamentares da base, incluindo a deputada Gleisi Hoffmann (PT-PR), acusaram acordo entre Centrão e oposição, liderado por Davi Alcolumbre (União-AP)

Assim como Gleisi Hoffmann, Lindbergh Farias (PT-RJ) também reforçou a cobrança pela instalação da CPMI - (crédito: Gil Ferreira/SRI-PR)
Assim como Gleisi Hoffmann, Lindbergh Farias (PT-RJ) também reforçou a cobrança pela instalação da CPMI - (crédito: Gil Ferreira/SRI-PR)

Lideranças do governo no Congresso acusaram nesta quinta-feira (30/4) um “acordão” entre o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), parlamentares do centrão e da oposição para derrotar a indicação do Advogado-Geral da União (AGU), Jorge Messias, ao Supremo Tribunal Federal (STF).

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Parlamentares da base foram à tribuna durante a sessão que vota o veto presidencial ao projeto de lei (PL) da Dosimetria. Segundo eles, o acordo com Alcolumbre é para que o veto seja derrubado e para que a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) para investigar o caso Master não seja aberta.

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“Infelizmente, essa sessão coroa um acordo feito para derrotar a indicação de Jorge Messias para o STF”, discursou a ex-ministra da Secretaria de Relações Institucionais (SRI) e deputada federal Gleisi Hoffmann (PT-PR).

“Nós não temos medo não. Quero fazer um pedido para vossa excelência (dirigindo-se a Alcolumbre): instale a CPMI do Master”, acrescentou, ligando o escândalo à gestão de Jair Bolsonaro (PL) e de Roberto Campos Neto, quanto esteve à frente do Banco Central.

O governo avalia que Alcolumbre articulou contra Messias ontem, em sessão que gerou derrota histórica para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O acordo feito com a oposição para derrubar a indicação inclui a derrubada do veto de Lula ao PL da Dosimetria, que reduz penas para os condenados pela tentativa de Golpe de Estado, incluindo Jair Bolsonaro e os presos pelos ataques de 8 de janeiro.

Acordo com a oposição

De sua parte, a oposição deixará de pressionar pela abertura da CPMI do Master, que contraria os interesses de Alcolumbre e de parlamentares do centrão que têm ligações com o banqueiro Daniel Vorcaro. Publicamente, Alcolumbre nega ter articulado contra Messias.

Assim como Gleisi, o deputado Lindbergh Farias (PT-RJ) também cobrou a abertura da CPMI.

“Eu acuso que essa conspiração foi construída para fazer um grande acordão em cima de dois grandes temas centrais: anistia, mas, fundamentalmente, para fazer uma blindagem contra investigações da Polícia Federal”, disse o parlamentar.

“Eu acuso o PL, os bolsonaristas, de fraude. Passaram quatro meses falando de CPMI do Master. ‘Instala, instala, instala’. Estão caladinhos agora. Vocês não têm vergonha?”, acrescento Farias.

Outros parlamentares como Rogério Correia (PT-MG) e Jandira Feghali (PCdoB-RJ) também fizeram discursos críticos ao “acordão” pela rejeição de Messias.

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Victor Correia

Repórter

Jornalista formado pela UnB, com especialização em Jornalismo Digital pela FAAP. Repórter de Política no Correio desde 2022, atualmente como setorista no Planalto. Também estagiou em Ciência, Saúde e Tecnologia no Correio entre 2016 e 2018.

Por Victor Correia
postado em 30/04/2026 15:05
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