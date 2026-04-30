‘Acertou em cheio’, diz deputado do PT a Alcolumbre sobre derrota de Messias

O deputado federal Rogério Correia (PT-MG) declarou nesta quinta-feira (30/4) que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), “acertou em cheio” o placar da rejeição ao Advogado Geral da União (AGU), Jorge Messias, indiciado para o Supremo Tribunal Federal (STF).
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Durante sessão conjunta para deliberar sobre o veto presidencial ao PL da Dosimetria, Correia ironizou Alcolumbre e atribuiu a derrota de ontem (29) a um “acordão” entre o presidente do Senado e a oposição.
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“O senhor foi ovacionado pela extrema direita, mas também o senhor adivinhou a votação. Oito votos, acertou em cheio. Eu fiquei pensando, não deve ser difícil, deve saber mexer bem o caldeirão. Deve fazer muito acordão”, discursou Correia na tribuna.
O petista ironizou uma fala de Alcolumbre que vazou durante a sessão de ontem, quando falava com o líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA). “Acho que ele vai perder por oito”, disse o presidente do Senado. Messias foi derrotado por 42 votos a 34, oito de diferença.
Direita comemora derrota de Messias
Logo antes da fala de Correia, o deputado federal Zé Trovão (PL-SC) celebrou a rejeição de Messias e agradeceu Alcolumbre. “Principalmente, graças ao nosso presidente Davi Alcolumbre, que fez a sua parte”, comentou Trovão.
A derrota de Messias foi atribuída a Alcolumbre pelo governo, embora o senador amapaense negue ter articulado contra a indicação.
Rogério Correia citou ainda em seu discurso, que Alcolumbre fez um acordo com a oposição e com senadores de centro para não abrir uma CPI para investigar e aprovar a derrubada do veto ao PL da Dosimetria, em troca da derrubada da indicação de Messias, inédita desde a redemocratização.
“Basta dar a eles isso, a continuidade do golpe permanente”, criticou o deputado petista.
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