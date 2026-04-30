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‘Acertou em cheio’, diz deputado do PT a Alcolumbre sobre derrota de Messias

Rogério Correia (PT-MG) atribuiu a derrota de Messias a um acordo feito entre Alcolumbre e parlamentares da direita e do Centrão. Em áudio vazado, Alcolumbre disse que Messias seria derrotado por oito votos, e acertou o placar

Durante sessão nesta quinta-feira (30/4), o parlamentar ironizou o fato de Alcolumbre ter
Durante sessão nesta quinta-feira (30/4), o parlamentar ironizou o fato de Alcolumbre ter "previsto" o placar exato da votação e sugeriu a existência de um acordo com a oposição. - (crédito: Foto: Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados)

O deputado federal Rogério Correia (PT-MG) declarou nesta quinta-feira (30/4) que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), “acertou em cheio” o placar da rejeição ao Advogado Geral da União (AGU), Jorge Messias, indiciado para o Supremo Tribunal Federal (STF).

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Durante sessão conjunta para deliberar sobre o veto presidencial ao PL da Dosimetria, Correia ironizou Alcolumbre e atribuiu a derrota de ontem (29) a um “acordão” entre o presidente do Senado e a oposição.

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“O senhor foi ovacionado pela extrema direita, mas também o senhor adivinhou a votação. Oito votos, acertou em cheio. Eu fiquei pensando, não deve ser difícil, deve saber mexer bem o caldeirão. Deve fazer muito acordão”, discursou Correia na tribuna.

O petista ironizou uma fala de Alcolumbre que vazou durante a sessão de ontem, quando falava com o líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA). “Acho que ele vai perder por oito”, disse o presidente do Senado. Messias foi derrotado por 42 votos a 34, oito de diferença.

Direita comemora derrota de Messias

Logo antes da fala de Correia, o deputado federal Zé Trovão (PL-SC) celebrou a rejeição de Messias e agradeceu Alcolumbre. “Principalmente, graças ao nosso presidente Davi Alcolumbre, que fez a sua parte”, comentou Trovão.

A derrota de Messias foi atribuída a Alcolumbre pelo governo, embora o senador amapaense negue ter articulado contra a indicação.

Rogério Correia citou ainda em seu discurso, que Alcolumbre fez um acordo com a oposição e com senadores de centro para não abrir uma CPI para investigar e aprovar a derrubada do veto ao PL da Dosimetria, em troca da derrubada da indicação de Messias, inédita desde a redemocratização.

“Basta dar a eles isso, a continuidade do golpe permanente”, criticou o deputado petista.

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Victor Correia

Repórter

Jornalista formado pela UnB, com especialização em Jornalismo Digital pela FAAP. Repórter de Política no Correio desde 2022, atualmente como setorista no Planalto. Também estagiou em Ciência, Saúde e Tecnologia no Correio entre 2016 e 2018.

Por Victor Correia
postado em 30/04/2026 13:51
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