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SOLIDARIEDADE

Gilmar Mendes defende soberania do Senado e exalta trajetória de Jorge Messias

O decano do STF afirmou que a decisão do Legislativo deve ser respeitada, mas classificou o ex-AGU como um dos maiores juristas da história recente

Mendes lembra que a análise do nome do ex-AGU se estendeu por cinco meses - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)
Mendes lembra que a análise do nome do ex-AGU se estendeu por cinco meses - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

O ministro decano do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, utilizou, nesta quinta-feira (30/4), seu perfil na rede social X (antigo Twitter) para reafirmar a soberania do Senado Federal na deliberação de nomes indicados à Corte e prestar um reconhecimento público ao ex-advogado-geral da União (AGU), Jorge Messias.

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O magistrado enfatizou que a decisão da Casa Legislativa deve ser respeitada, ao mesmo tempo em que exaltou as credenciais técnicas e morais de Messias para a magistratura. “A decisão do Senado deve ser respeitada”.

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“O Senado Federal exerceu, com a soberania que lhe é própria, sua prerrogativa constitucional de sabatinar e deliberar sobre nomes indicados ao STF — missão centenária que deve ser pautada pelo interesse público e pelos requisitos do cargo”, destacou.

Apesar de reiterar seu respeito ao resultado institucional, o decano fez questão de registrar sua admiração por Jorge Messias, definindo-o como “um dos maiores juristas da história recente do Brasil” e destacando sua trajetória marcada por retidão e dedicação ao serviço público.

Gilmar lembra que a análise do nome do ex-AGU se estendeu por cinco meses. Durante esse intervalo, o indicado foi submetido a um “rigoroso escrutínio público”, enfrentando momentos descritos pelo ministro como de “turbulências” e, em certas ocasiões, “graves ataques à sua honra”.

“Portou-se, em todos os momentos, com coragem, dignidade e humildade. A história saberá fazer justiça à sua trajetória, diante do seu compromisso com o Estado Democrático de Direito e dos relevantes serviços que já prestou às instituições. O Brasil ganha em tê-lo onde estiver”, enfatizou.

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Iago Mac Cord

Jornalista Política e Brasil

Formado pela Universidade Ceub, estagiou por um ano no Correio e agora é um dos responsáveis por acompanhar o Judiciário e a segurança pública nacional. Com interesse em Jornalismo Humanitário, tem a ambição de cobrir crises sociais e ambientais.

Por Iago Mac Cord
postado em 30/04/2026 12:32 / atualizado em 30/04/2026 12:36
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