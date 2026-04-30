Gilmar Mendes defende soberania do Senado e exalta trajetória de Jorge Messias

O ministro decano do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, utilizou, nesta quinta-feira (30/4), seu perfil na rede social X (antigo Twitter) para reafirmar a soberania do Senado Federal na deliberação de nomes indicados à Corte e prestar um reconhecimento público ao ex-advogado-geral da União (AGU), Jorge Messias.
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O magistrado enfatizou que a decisão da Casa Legislativa deve ser respeitada, ao mesmo tempo em que exaltou as credenciais técnicas e morais de Messias para a magistratura. “A decisão do Senado deve ser respeitada”.
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“O Senado Federal exerceu, com a soberania que lhe é própria, sua prerrogativa constitucional de sabatinar e deliberar sobre nomes indicados ao STF — missão centenária que deve ser pautada pelo interesse público e pelos requisitos do cargo”, destacou.
Apesar de reiterar seu respeito ao resultado institucional, o decano fez questão de registrar sua admiração por Jorge Messias, definindo-o como “um dos maiores juristas da história recente do Brasil” e destacando sua trajetória marcada por retidão e dedicação ao serviço público.
Gilmar lembra que a análise do nome do ex-AGU se estendeu por cinco meses. Durante esse intervalo, o indicado foi submetido a um “rigoroso escrutínio público”, enfrentando momentos descritos pelo ministro como de “turbulências” e, em certas ocasiões, “graves ataques à sua honra”.
“Portou-se, em todos os momentos, com coragem, dignidade e humildade. A história saberá fazer justiça à sua trajetória, diante do seu compromisso com o Estado Democrático de Direito e dos relevantes serviços que já prestou às instituições. O Brasil ganha em tê-lo onde estiver”, enfatizou.
O Senado Federal exerceu, com a soberania que lhe é própria, sua prerrogativa constitucional de sabatinar e deliberar sobre nomes indicados ao STF — missão centenária que deve ser pautada pelo interesse público e pelos requisitos do cargo. A decisão do Senado deve ser respeitada.…— Gilmar Mendes (@gilmarmendes) April 30, 2026
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