Em pronunciamento na TV, Lula detalha medidas do "Desenrola 2.0"

Lula fez declaração na TV na noite desta quinta-feira (30/4) - (crédito: Reprodução/Youtube)

Em pronunciamento oficial, transmitido em cadeia de rádio e televisão na véspera do Dia do Trabalhador, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deu detalhes a respeito do Novo Desenrola Brasil, conhecido como "Desenrola 2.0. O lançamento do programa está marcado para a próxima semana, conforme confirmou Lula.

A iniciativa é uma resposta ao aumento do endividamento das famílias brasileiras nos últimos anos e é uma das apostas do governo como bandeiras da campanha de reeleição de Lula. "A dívida das famílias cresceu por anos e agora está sufocando uma parte da sociedade brasileira", começou Lula.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Segundo o presidente, o programa permitirá a renegociação de diferentes tipos de dívidas, incluindo cartão de crédito, cheque especial, crédito rotativo, empréstimos pessoais e débitos com o Fies. Entre as medidas detalhadas, está a definição de um teto de juros de até 1,99% ao mês para as renegociações.

Leia também: Congresso derruba veto de Lula ao PL da Dosimetria

Também estão previstos descontos entre 30% e 90% sobre o valor total das dívidas, além da ampliação dos prazos de pagamento. Além disso, os participantes poderão sacar até 20% do saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para auxiliar na quitação dos débitos incluídos no programa.

Durante o pronunciamento, Lula revelou que os brasileiros que aderirem ao Novo Desenrola Brasil terão seus CPFs bloqueados em plataformas de apostas on-line pelo período de um ano, como forma de evitar novos prejuízos financeiros durante o processo de renegociação. O que não pode é renegociar a dívida e continuar perdendo dinheiro apostando em bet", afirmou o presidente.