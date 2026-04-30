Após derrota, Messias agradece apoio de ministros do STF

Por 42 votos a 34, Jorge Messias é rejeitado pelo Senado para ocupar vaga no STF. Indicado de Lula supera resistência no Senado após sessão com críticas da oposição e defesa de limites ao Judiciário. - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Um dia após de ter o nome rejeitado a uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF), o advogado-geral da União, Jorge Messias, agradeceu o apoio dado por alguns magistrados da Corte à sua indicação. Os agradecimentos foram publicados no perfil de Messias na rede social X, nesta quinta-feira (30/4).

Em resposta ao decano Gilmar Mendes, que o classificou "como um dos maiores juristas da história recente do Brasil", Messias disse que recebe o apoio "como inspiração para prosseguir em meu compromisso com o sistema de justiça de nosso país, mantendo altivez, independência e serenidade".

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Prezado Ministro Gilmar,



Agradeço profundamente suas palavras afetuosas, que recebo como inspiração para prosseguir em meu compromisso com o sistema de justiça de nosso país, mantendo altivez, independência e serenidade. https://t.co/IhfHYvtmyi — Jorge Messias (@jorgemessiasagu) April 30, 2026

Ao ministro André Mendonça que, assim como o AGU é evangélico, Messias citou Deus em agradecimento. "Que Deus o abençoe abundantemente por sua firmeza em manter os ensinamentos do evangelho de Jesus Cristo", retribuiu o indicado ao STF.

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Mendonça havia classificado Messias como um "amigo verdadeiro" que lutou o "bom combate", em referência a uma passagem bíblica do apóstolo Paulo sobre a luta espiritual. "Messias é um homem de caráter, íntegro e que preenche os requisitos constitucionais para ser Ministro do STF."



Caro Ministro Irmão André Mendonça,



Receber seu apoio durante esta desafiadora jornada foi uma das maiores honras da minha vida. Sua postura reflete integridade, bondade e coerência, servindo como uma fonte de inspiração para toda uma geração de magistrados.



Que Deus o abençoe… https://t.co/vWNy0MZrcQ — Jorge Messias (@jorgemessiasagu) April 30, 2026

Rejeição histórica

O Senado Federal rejeitou , nesta quarta-feira (29/4), a indicação de Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal (STF) por 42 votos a 34. A decisão foi uma derrota significativa ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A decisão interrompe uma tradição de mais de 130 anos sem recusas a nomes indicados para a Corte.