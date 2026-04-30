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SUPREMO

Após derrota, Messias agradece apoio de ministros do STF

AGU teve o nome rejeitado ao Supremo Tribunal Federal por 42 votos a 34

Por 42 votos a 34, Jorge Messias é rejeitado pelo Senado para ocupar vaga no STF. Indicado de Lula supera resistência no Senado após sessão com críticas da oposição e defesa de limites ao Judiciário. - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)
Por 42 votos a 34, Jorge Messias é rejeitado pelo Senado para ocupar vaga no STF. Indicado de Lula supera resistência no Senado após sessão com críticas da oposição e defesa de limites ao Judiciário. - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Um dia após de ter o nome rejeitado a uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF), o advogado-geral da União, Jorge Messias, agradeceu o apoio dado por alguns magistrados da Corte à sua indicação. Os agradecimentos foram publicados no perfil de Messias na rede social X, nesta quinta-feira (30/4). 

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Em resposta ao decano Gilmar Mendes, que o classificou "como um dos maiores juristas da história recente do Brasil", Messias disse que recebe o apoio "como inspiração para prosseguir em meu compromisso com o sistema de justiça de nosso país, mantendo altivez, independência e serenidade".

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Ao ministro André Mendonça que, assim como o AGU é evangélico, Messias citou Deus em agradecimento. "Que Deus o abençoe abundantemente por sua firmeza em manter os ensinamentos do evangelho de Jesus Cristo", retribuiu o indicado ao STF.

Mendonça havia classificado Messias como um "amigo verdadeiro" que lutou o "bom combate", em referência a uma passagem bíblica do apóstolo Paulo sobre a luta espiritual. "Messias é um homem de caráter, íntegro e que preenche os requisitos constitucionais para ser Ministro do STF."

Rejeição histórica

O Senado Federal rejeitou , nesta quarta-feira (29/4), a indicação de Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal (STF) por 42 votos a 34. A decisão foi uma derrota significativa ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A decisão interrompe uma tradição de mais de 130 anos sem recusas a nomes indicados para a Corte.

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Paulo Leite

Subeditor do site do Correio, é formado em Jornalismo pela Universidade de Brasília (UnB) e mestre em ciência política pela Northeastern University. Atuou em veículos como SBT e Estadão

Por Paulo Leite
postado em 30/04/2026 18:27
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