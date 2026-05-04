Lula viaja a Washington para reunião bilateral com Trump

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva está com viagem marcada para Washington para encontro com Donald Trump. Lula deve embarcar rumo à capital norte-americana na quarta-feira (6/5). O encontro oficial entre os dois chefes de Estado ocorre na quinta-feira (7/5).

A viagem oficial ocorre em meio a uma série de revezes do governo brasileiro na política nacional. O momento também é de desgate das relações entre os países após a prisão de Alexandre Ramagem, ex-deputado que está foragido nos EUA após condenação pela participação na trama golpista que culminou nos atos antidemocrático de 8 de janeiro.

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Lula deve tratar com Trump sobre a classificação do PCC e do CV como organizações terroristas pelo governo americano, das negociações sobre terras raras e a reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas, dentre outros tópicos da relação bilateral.

Lula e Trump haviam acertado de conversar em Washington no início do ano, e o encontro chegou a ser previsto para meados de março. Ele foi adiado, contudo, após o início da guerra no Irã, no final de fevereiro, com bombardeiros americanos ao país. A conversa pessoal foi acertada durante um telefonema entre os dois em janeiro.

Desde que a reunião foi adiada, porém, Lula subiu o tom contra Trump ao tratar de temas como a guerra, a insistência americana sobre um acordo de terras raras que o Brasil considera prejudicial, e à investigação dos EUA sobre o Pix que ainda tramita.

Mesmo assim, Lula prestou solidariedade a Trump após um atentado a tiros durante o jantar do presidente americano com os correspondentes que cobrem a Casa Branca, no dia 25 de abril. “O Brasil repudia veementemente o ataque”, frisou o petista.