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BRASIL-EUA

Lula viaja a Washington para reunião bilateral com Trump

O encontro oficial entre os dois chefes de Estado ocorre na quinta-feira (7/5)

Lula deve embarcar rumo à capital norte-americana na quarta - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)
Lula deve embarcar rumo à capital norte-americana na quarta - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva está com viagem marcada para Washington para encontro com Donald Trump. Lula deve embarcar rumo à capital norte-americana na quarta-feira (6/5). O encontro oficial entre os dois chefes de Estado ocorre na quinta-feira (7/5). 

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A viagem oficial ocorre em meio a uma série de revezes do governo brasileiro na política nacional. O momento também é de desgate das relações entre os países após a prisão de Alexandre Ramagem, ex-deputado que está foragido nos EUA após condenação pela participação na trama golpista que culminou nos atos antidemocrático de 8 de janeiro.  

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Lula deve tratar com Trump sobre a classificação do PCC e do CV como organizações terroristas pelo governo americano, das negociações sobre terras raras e a reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas, dentre outros tópicos da relação bilateral.

Lula e Trump haviam acertado de conversar em Washington no início do ano, e o encontro chegou a ser previsto para meados de março. Ele foi adiado, contudo, após o início da guerra no Irã, no final de fevereiro, com bombardeiros americanos ao país. A conversa pessoal foi acertada durante um telefonema entre os dois em janeiro.

Desde que a reunião foi adiada, porém, Lula subiu o tom contra Trump ao tratar de temas como a guerra, a insistência americana sobre um acordo de terras raras que o Brasil considera prejudicial, e à investigação dos EUA sobre o Pix que ainda tramita.

Mesmo assim, Lula prestou solidariedade a Trump após um atentado a tiros durante o jantar do presidente americano com os correspondentes que cobrem a Casa Branca, no dia 25 de abril. “O Brasil repudia veementemente o ataque”, frisou o petista.

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Gabriella Braz

Repórter

Jornalista pela UnB, piauiense residente no DF, escritora e entusiasta de temas relacionados à educação e meio ambiente. Tem passagens pelo EuEstudante, assessorias e pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

Victor Correia

Repórter

Jornalista formado pela UnB, com especialização em Jornalismo Digital pela FAAP. Repórter de Política no Correio desde 2022, atualmente como setorista no Planalto. Também estagiou em Ciência, Saúde e Tecnologia no Correio entre 2016 e 2018.

Por Gabriella Braz e Victor Correia
postado em 04/05/2026 13:10 / atualizado em 04/05/2026 13:18
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