InícioPolítica
ELEIÇÃO INDIRETA

Roberto Cidade é eleito governador-tampão do Amazonas

A chapa que também conta com Serafim Corrêa como vice, foi escolhida pelos 24 deputados estaduais por meio de votação aberta e nominal

Momentos após o resultado positivo, Cidade afirmou que a vitória não foi
Momentos após o resultado positivo, Cidade afirmou que a vitória não foi "individual" mas uma "decisão coletiva, construída com diálogo, respeito e compromisso com os amazonenses" - (crédito: Foto: Joel Arthus/Aleam)

O deputado estadual Roberto Cidade (União) foi eleito o novo governador do Amazonas por meio de eleição indireta realizada na Assembleia Legislativa do Estado (Aleam) na manhã desta segunda-feira (4/5). A chapa, eleita com a maioria absoluta dos votos, também conta com o deputado estadual Serafim Corrêa (PSB) como vice-governador.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Momentos após o resultado positivo, Cidade afirmou que a vitória não foi “individual” mas uma “decisão coletiva, construída com diálogo, respeito e compromisso com os amazonenses”. “Nosso objetivo é trabalhar todos os dias para honrar cada voto e transformar esse apoio em resultados concretos para a nossa gente", declarou o agora governador interino, após a eleição.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Serafim Corrêa, por sua vez, pontuou que a será responsabilidade da nova gestão “procurar fazer o melhor pelo povo do Amazonas”.

A chapa Roberto Cidade e Serafim Corrêa foi escolhida pelos 24 deputados estaduais por meio de votação aberta e nominal. A eleição indireta foi convocada após a renúncia do ex-governador Wilson Lima (União) e do vice-governador Tadeu de Souza (Progressistas). 

De acordo com a Constituição do Amazonas, em casos de vacância dos dois cargos nos últimos dois anos do mandato, a escolha dos sucessores cabe ao Legislativo estadual. Lima já havia sinalizado apoio ao nome do correligionário Roberto Cidade.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Wal Lima

Repórter de Política

Jornalista com mais de 10 anos de experiência, com especialização em Marketing Político Digital. Além da experiência em redação e portais, já atuei como assessora de comunicação de parlamentares na Câmara dos Deputados. Tenho o jornalismo como uma missão

Por Wal Lima
postado em 04/05/2026 15:27 / atualizado em 04/05/2026 15:27
SIGA
x