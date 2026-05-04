Roberto Cidade é eleito governador-tampão do Amazonas

Momentos após o resultado positivo, Cidade afirmou que a vitória não foi "individual" mas uma "decisão coletiva, construída com diálogo, respeito e compromisso com os amazonenses" - (crédito: Foto: Joel Arthus/Aleam)

O deputado estadual Roberto Cidade (União) foi eleito o novo governador do Amazonas por meio de eleição indireta realizada na Assembleia Legislativa do Estado (Aleam) na manhã desta segunda-feira (4/5). A chapa, eleita com a maioria absoluta dos votos, também conta com o deputado estadual Serafim Corrêa (PSB) como vice-governador.

Momentos após o resultado positivo, Cidade afirmou que a vitória não foi “individual” mas uma “decisão coletiva, construída com diálogo, respeito e compromisso com os amazonenses”. “Nosso objetivo é trabalhar todos os dias para honrar cada voto e transformar esse apoio em resultados concretos para a nossa gente", declarou o agora governador interino, após a eleição.

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Serafim Corrêa, por sua vez, pontuou que a será responsabilidade da nova gestão “procurar fazer o melhor pelo povo do Amazonas”.

A chapa Roberto Cidade e Serafim Corrêa foi escolhida pelos 24 deputados estaduais por meio de votação aberta e nominal. A eleição indireta foi convocada após a renúncia do ex-governador Wilson Lima (União) e do vice-governador Tadeu de Souza (Progressistas).

De acordo com a Constituição do Amazonas, em casos de vacância dos dois cargos nos últimos dois anos do mandato, a escolha dos sucessores cabe ao Legislativo estadual. Lima já havia sinalizado apoio ao nome do correligionário Roberto Cidade.