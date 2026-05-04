Biometria obrigatória: como a tecnologia mudou as eleições no país

A ideia de mecanizar a coleta de votos já estava prevista no Código Eleitoral de 1932, mas só foi concretizada na década de 1990 com a ajuda de pesquisadores do Inpe e do Centro Técnico Aeroespacial (CTA). - (crédito: Divulgação)

A corrida para regularizar o título de eleitor às vésperas das eleições marca a consolidação de uma das maiores transformações no processo de votação no Brasil: a biometria. Essa tecnologia, que utiliza as impressões digitais para identificar o eleitor, se tornou peça-chave para garantir a segurança do voto e modernizar a participação democrática no país.

Implementado de forma gradual pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ao longo de mais de uma década, o sistema biométrico começou como um projeto-piloto em 2008 nos municípios de São João Batista (SC), Fátima do Sul (MS) e Colorado do Oeste (RO), e foi criado com um objetivo central: impedir fraudes de identidade. Ao associar o cadastro de cada cidadão a características físicas únicas e intransferíveis, a Justiça Eleitoral garante que uma pessoa não possa votar no lugar de outra.

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A mudança eliminou a possibilidade de uso de documentos falsos ou de títulos de eleitores já falecidos para manipular resultados. O processo de cadastramento envolveu a coleta das impressões digitais de todos os dedos das mãos direita e esquerda, além de uma fotografia e da assinatura digitalizada, criando um banco de dados robusto e seguro.

Como a biometria funciona na prática

No dia da eleição, o eleitor se apresenta na seção de votação com um documento oficial com foto. Em vez de apenas assinar o caderno de votação, ele posiciona um dos dedos no leitor biométrico acoplado à urna eletrônica. O sistema faz a verificação instantânea e, após a confirmação da identidade, libera a urna para o voto.

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O procedimento é rápido e intuitivo. Caso o leitor não reconheça a digital após algumas tentativas, o mesário pode fazer perguntas para confirmação da identidade e liberar o voto manualmente, permitindo que o eleitor assine o caderno de votação, como no método antigo. Essa é uma medida de segurança para garantir que ninguém seja impedido de votar por falhas técnicas.

A tecnologia biométrica também facilitou o acesso a serviços online, como a emissão do e-Título. O aplicativo oficial da Justiça Eleitoral funciona como uma versão digital do documento. Para eleitores com cadastro biométrico, o e-Título exibe fotografia e pode ser utilizado como identificação oficial no dia da votação.

Hoje, o sistema está implementado para aproximadamente 87% do eleitorado brasileiro, com cerca de 135 milhões de eleitores cadastrados biometricamente, representando um avanço fundamental na transparência e na confiabilidade do processo eleitoral. A identificação digital transformou o antigo título de papel em uma ferramenta de segurança que garante a integridade de cada voto.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.