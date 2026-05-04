Galípolo vai à CAE e deve explicar atuação do BC no caso Banco Master

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, participa nesta terça-feira (5/5) de audiência na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado, em cumprimento à previsão regimental da Casa. A expectativa é de que ele apresente um panorama da política monetária e esclareça a atuação da autoridade monetária no caso envolvendo o Banco Master.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
O tema ganhou relevância entre os parlamentares, especialmente após questionamentos sobre a condução do BC diante de indícios de irregularidades na instituição financeira. Segundo o presidente da CAE, senador Renan Calheiros (MDB-AL), a presença de Galípolo é fundamental para esclarecer dúvidas ainda em aberto.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
- Leia também: Vale tudo para abafar o escândalo Master-BRB
Renan afirmou que o Banco Central teria enviado 23 alertas de irregularidades ao Banco Master ao longo dos anos, sem que medidas mais duras fossem adotadas até a intervenção realizada em dezembro de 2025. Para o senador, é necessário entender por que a autarquia não agiu de forma mais incisiva anteriormente.
O parlamentar também criticou o que classificou como postura leniente de Galípolo em relação ao ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, citado em acusações de irregularidades quando atuava como diretor do Banco Santander.
Além disso, Renan destacou que a comissão ainda não recebeu documentos relacionados ao processo envolvendo o Banco Master, que deveriam ter sido encaminhados pelo Banco Central. Em fevereiro, a CAE instalou um grupo de trabalho para investigar fraudes bilionárias associadas à instituição, sob a presidência do próprio senador.
Saiba Mais
- Brasil "Meu Deus, Jesus voltou": moradora relata medo após queda de avião em BH
- Revista do Correio Dor no joelho? Veja 6 cuidados para aliviar o desconforto
- Flipar Arquitetura e arte que fascinam: conheça pontos incríveis de Florença
- Revista do Correio 3 provérbios chineses para começar a semana com reflexão e sabedoria
- Flipar Surreal! Atração do Beach Park, no Ceará, desbanca os Estados Unidos e entra para o Guinness
- Política Biometria obrigatória: como a tecnologia mudou as eleições no país