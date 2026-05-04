Galípolo vai à CAE e deve explicar atuação do BC no caso Banco Master

A expectativa é que Galípolo apresente um panorama da política monetária e esclareça a atuação da autoridade monetária no caso envolvendo o Banco Master - (crédito: Andressa Anholete/Agência Senad)

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, participa nesta terça-feira (5/5) de audiência na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado, em cumprimento à previsão regimental da Casa. A expectativa é de que ele apresente um panorama da política monetária e esclareça a atuação da autoridade monetária no caso envolvendo o Banco Master.

O tema ganhou relevância entre os parlamentares, especialmente após questionamentos sobre a condução do BC diante de indícios de irregularidades na instituição financeira. Segundo o presidente da CAE, senador Renan Calheiros (MDB-AL), a presença de Galípolo é fundamental para esclarecer dúvidas ainda em aberto.

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Renan afirmou que o Banco Central teria enviado 23 alertas de irregularidades ao Banco Master ao longo dos anos, sem que medidas mais duras fossem adotadas até a intervenção realizada em dezembro de 2025. Para o senador, é necessário entender por que a autarquia não agiu de forma mais incisiva anteriormente.

O parlamentar também criticou o que classificou como postura leniente de Galípolo em relação ao ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, citado em acusações de irregularidades quando atuava como diretor do Banco Santander.

Além disso, Renan destacou que a comissão ainda não recebeu documentos relacionados ao processo envolvendo o Banco Master, que deveriam ter sido encaminhados pelo Banco Central. Em fevereiro, a CAE instalou um grupo de trabalho para investigar fraudes bilionárias associadas à instituição, sob a presidência do próprio senador.