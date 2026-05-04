"Meu Deus, Jesus voltou": moradora relata medo após queda de avião em BH

Segundo a moradora, a cena inicial foi de completa desorientação - (crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

A representante comercial Avani Soares, 67 anos, moradora do edifício atingido por um avião na tarde desta segunda-feira (4/5), em Belo Horizonte, no Bairro Silveira, região Nordeste da capital, onde vive há cerca de dois anos, relata que viveu momentos de medo durante o acidente. Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

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Avani que mora há cerca de dois anos no prédio estava sozinha em casa no momento da queda. A moradora conta que tudo aconteceu de forma repentina, enquanto realizava tarefas do dia a dia. “Eu estava olhando o computador, fazendo minha comida da semana, quando escutei o barulho. De repente escureceu tudo. Eu falei: 'Meu Deus, Jesus voltou'."

Segundo ela, a cena inicial foi de completa desorientação. A poeira tomou conta do ambiente e a visibilidade ficou comprometida. “Quando eu fui até a janela, estava tudo escuro, parecia noite. Mas era poeira, muita poeira. Aí não dava nem pra entender que era um avião.”

Em meio ao pânico, Avani conta que procurou a vizinha antes de deixar o apartamento e, em seguida, desceu às pressas. “Quando eu estava voltando, o povo já estava gritando: ‘Socorro, tô vivo, tô ferido’. Aí começou o medo mesmo.” Ela diz que hesitou em sair por causa do cheiro forte de combustível e da poeira intensa. “Eu estava de pijama. Coloquei uma calça por cima e desci. Lá embaixo estava tudo molhado de combustível, estilhaço por todo lado.”

A moradora diz que, mesmo diante do cenário de destruição, percebeu o desespero dos moradores e a movimentação das equipes de resgate. “Tinha muita gente gritando, pedindo ajuda. Eu achei que o socorro demorou um pouco.”

O acidente mobilizou equipes de emergência e deixou o prédio parcialmente interditado. O piloto e o copiloto morreram e três pessoas foram gravemente feridas. As causas da queda serão investigadas pela Polícia Civil.