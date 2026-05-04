Fachin sobre caso Master: "Poderes sendo desafiados a dar resposta forte"

Declaração ocorreu na sede da Corte, durante lançamento da mais nova edição da 'Revista Suprema' - (crédito: Renato Souza/CB)

O ministro Edson Fachin, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), afirmou, nesta segunda-feira (4/5), que o caso envolvendo o Banco Master exige uma "resposta firme" das instituições. De acordo com o magistrado, o STF e os demais Poderes "estão sendo desafiados".

A declaração ocorreu na sede da Corte, durante lançamento da mais nova edição da Revista Suprema. "O que mencionei hoje, me referi, é que todo tribunal constitucional é um produtor de confiança e legitimidade. O STF e os demais poderes estão sendo desafiados a dar resposta forte objetiva para demonstrar que escândalos dessa natureza merecem a devida apuração", destacou Fachin.

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As investigações sobre as fraudes envolvendo o BRB e o Master estão sendo conduzidas pela Polícia Federal, sob relatoria do ministro André Mendonça. O presidente do Master, Daniel Vorcaro, está preso, assim como o ex-presidente do BRB Paulo Henrique Costa. Ambos estão em tratativas para firmar acordos de colaboração premiada.

Além de Fachin, o ministro Gilmar Mendes também se manifestou sobre o caso. “A magnitude do recente escândalo do Banco Master, cujos detalhes vão sendo revelados, vem gerando justas perplexidades e indignação na população e corroendo a reputação de nossas instituições”, afirmou Gilmar.