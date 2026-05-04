Bolsonaro recebe alta mas recuperação será de até 9 meses, diz equipe médica

O ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu alta médica, nesta segunda-feira (4/5), após ser submetido a uma cirurgia no ombro realizada na última sexta (1º/5). Bolsonaro deixou o hospital por volta das 14 horas e retornou à prisão domiciliar.
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De acordo com a equipe médica, o ex-presidente deverá passar por reabilitação por meio de fisioterapia, mas não foi informado ainda se o tratamento será realizado em casa ou se será preciso que ele deixe a sua residência. Além disso, ele deverá prosseguir com o uso de tipóia por seis semanas para só então poder realizar as sessões de fisioterapia. A estimativa de recuperação é de seis a nove meses.
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Bolsonaro passou por um procedimento de reparo artroscópico do manguito rotador no ombro direito que teve a duração de três horas. A cirurgia foi feita por artroscopia, que é pouco invasiva, e é feita com pequenas incisões de cerca de um centímetro, bem como com uma câmera para reparar músculos e tendões. Assim, o tempo de recuperação e risco de complicações acabam bastante reduzidos.
O ex-presidente ficou internado por três dias para analgesia, prevenção de trombose e reabilitação no Hospital DF Star, em Brasília.
As dores no ombro começaram a incomodar Bolsonaro após uma queda na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, onde Bolsonaro cumpria sua pena de 27 anos e três meses por tentativa de golpe de Estado. No final de março, a prisão domiciliar foi decretada por seis meses devido a internação do ex-presidente por broncopneumonia. Com a melhora do quadro, a equipe médica indicou que ele operasse o ombro.
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, concedeu a prisão domiciliar, em caráter humanitária, e determinou que fosse cumprida no endereço residencial fornecido e com uso de tornozeleira eletrônica. A decisão será reavaliada em junho.
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