Érika Hilton reage a críticas de Zema e o chama de "politicamente medíocre"

A deputada federal Erika Hilton rebateu, nesta terça-feira (5/5), críticas feitas pelo pré-candidato à Presidência Romeu Zema (Novo). Em publicações nas redes sociais, o ex-governador afirmou que a parlamentar “vive de mentiras”, o que motivou uma resposta direta de Hilton, que o classificou como “politicamente medíocre”.
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Na réplica, a deputada afirmou que Zema “nunca trabalhou de verdade” e ironizou o desempenho do pré-candidato nas pesquisas eleitorais. Segundo ela, caso sua opinião tivesse relevância nacional, ele teria mais de 4% das intenções de voto para a Presidência.
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Hilton também mencionou a trajetória empresarial do adversário, citando o pai do ex-governador, Ricardo Zema. Em tom crítico, disse que ele foi inserido nos negócios da família não para aprender a trabalhar, mas para se manter em posições de poder.
A deputada elevou o tom ao afirmar que Zema representa uma gestão marcada por “falência, tragédias e mortes” em Minas Gerais. Ao final da publicação, declarou que a esquerda continuará sendo um “pesadelo” para o pré-candidato.
A troca de farpas teve início após Hilton criticar propostas associadas à direita sobre trabalho infantil e a jornada 6×1. A parlamentar defendeu que jovens não devem deixar os estudos para trabalhar e criticou a manutenção de jornadas extensas, enquanto argumentou que setores progressistas defendem melhores condições de trabalho.
Em resposta, Zema afirmou que começou a trabalhar ainda jovem ao lado do pai e associou sua trajetória à disciplina e ao esforço pessoal. O ex-governador também criticou a esquerda, dizendo que o grupo defende dependência do Estado, intensificando o embate político nas redes sociais.
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