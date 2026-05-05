Quem era Sacha Carvalho, filho de Heloísa Helena, que morreu aos 42 anos

Sacha de Moraes Carvalho, filho primogênito da deputada federal Heloísa Helena (Rede-RJ), morreu aos 42 anos no dia 4 de maio de 2026. A informação foi confirmada pela própria parlamentar em suas redes sociais.

Ele faleceu em decorrência de uma parada cardiorrespiratória, após um período de dez dias de internação no Hospital Municipal Miguel Couto, no Rio de Janeiro.

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Diferente da trajetória política de sua mãe, que também foi senadora e vereadora por Maceió, Sacha mantinha uma vida discreta e afastada dos holofotes. Após a notícia de seu falecimento, diversas personalidades políticas e colegas de parlamento de Heloísa Helena prestaram condolências e manifestaram solidariedade à família.

Apesar de não ser uma figura pública como a mãe, Sacha era conhecido no círculo familiar e por pessoas próximas como alguém muito querido. Ele foi descrito por Heloísa Helena como seu “primeiro filhotinho” e “primeiro grande amor” em uma homenagem emocionada nas redes sociais.

O velório e o sepultamento foram reservados à família. Ainda não há muitos detalhes públicos sobre sua vida pessoal, profissão

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.