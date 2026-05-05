Flávio Bolsonaro tem 44% e Lula 43% no 2º turno, diz Real Time Big Data

Pesquisa do instituto Real Time Big Data, divulgada nesta terça-feira (5/5), mostra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) empatado tecnicamente com adversários em simulações de segundo turno da eleição presidencial.

No cenário contra o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) aparece numericamente à frente, com 44%, ante 43% do presidente. Nesse cenário, 7% disseram que votariam branco ou nulo, e 6% não souberam ou não responderam.

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Lula também aparece empatado tecnicamente com o ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD), por 43% a 42%, e com o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo), por 43% a 39%. O porcentual de votos brancos e nulos varia de 9% a 11%, enquanto os que não souberam ou não responderam oscilam entre 6% e 7%.

Incluído pela primeira vez no levantamento, o ex-ministro Ciro Gomes (PSDB) aparece com 43% das intenções de voto — mesmo número de Lula. Nessa simulação, 8% dos entrevistados afirmam que votariam em branco ou nulo, enquanto 6% não souberam ou não responderam.

A pesquisa ouviu 2 mil eleitores em todo o território nacional entre os dias 2 e 4 de maio de 2026. A margem de erro é de dois pontos porcentuais, para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-03627/2026.

Com informações da Agência Estado*