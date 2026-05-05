Lula se reúne com chanceler brasileiro às vésperas de encontro com Trump

Encontro com Mauro Vieira ocorrerá na tarde desta terça-feira (5/5), no Palácio do Planalto. Encontro ocorre um dia antes de Lula viajar para Washington, capital dos EUA - (crédito: EVARISTO SA/AFP via Getty Images)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) terá reunião com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, na tarde desta terça-feira (5/5), no Palácio do Planalto.

O encontro entre o líder da República e o chanceler ocorre um dia antes de Lula viajar para Washington, capital dos Estados Unidos, onde terá conversa com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

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Previsto para quinta-feira (7), o encontro com o chefe da Casa Branca ocorre duas semanas após o Brasil adotar o princípio da reciprocidade e retirar as credenciais de um agente norte-americano. A medida foi uma resposta à decisão dos Estados Unidos de determinar a saída do policial federal Marcelo Ivo de Carvalho de sua função no Serviço de Imigração e Fiscalização Aduaneira (ICE).



Marcelo Ivo foi retaliado nos EUA por mobilizar o ICE para prender Alexandre Ramagem, ex-deputado foragido nos EUA após condenação pela participação no 8 de janeiro.

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Apesar do mal-estar diplomático recente, Lula e Trump devem tratar de temas sensíveis, como a possibilidade de os EUA classificarem facções criminosas brasileiras, como PCC e CV, como organizações terroristas. Também devem entrar na pauta questões ligadas à exploração de terras raras e minerais críticos no Brasil, além da eventual retirada da sobretaxa de 40% sobre produtos brasileiros, como aço e alumínio, exportados aos Estados Unidos.

Outro ponto possível de diálogo entre os dois líderes é o sistema de pagamento via Pix. Desenvolvido pelo Banco Central do Brasil, o sistema de pagamentos pode chocar com interesses de bancos norte-americanos.