Comissão da PEC 6x1 recebe ministro do Trabalho nesta quarta-feira (6)

O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, será o primeiro a ser ouvido pela Comissão Especial da PEC que propõe o fim da escala 6x1, em audiência pública marcada para esta quarta-feira (6/5), às 14h, no plenário 2 da Câmara dos Deputados. A oitiva abre a série de debates do colegiado sobre possíveis mudanças na jornada de trabalho no país.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
O convite ao ministro foi anunciado pelo relator da comissão, deputado Leo Prates (Republicanos-BA), logo após a aprovação dos requerimentos, feita em bloco.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
A presença de Luiz Marinho fortalece o discurso de Prates que por diversas vezes pontuou que os principais eixos de discussão na comissão está na promoção de diálogo com todas as frentes.
Saiba Mais
- Economia Varejo do Rio cai 6,3% na comparação entre Shakira e Lady Gaga
- Revista do Correio 8 receitas ricas em proteínas para um lanche da tarde saudável e prático
- Flipar Air fryer pode ser útil ou um desastre total; saiba como usar
- Marcelo de Assis Acram Isper Jr: Sob a IA, jurista que previu o blockchain ganha projeção
- Flipar Pastas, cremes e patês reforçam lanches com pão
- Revista do Correio Conheça as falhas alimentares que prejudicam o desempenho de empresários