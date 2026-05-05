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PEC 6X1

Comissão da PEC 6x1 recebe ministro do Trabalho nesta quarta-feira (6)

A informação foi dada pelo relator do colegiado, deputado Leo Prates (Republicanos-BA) durante a apresentação do plano de trabalho

Ministro do Trabalho, Luiz Marinho, será a primeira autoridade a participar da comissão. - (crédito: Foto: Valter Campanato/Agência Brasil)
Ministro do Trabalho, Luiz Marinho, será a primeira autoridade a participar da comissão. - (crédito: Foto: Valter Campanato/Agência Brasil)

O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, será o primeiro a ser ouvido pela Comissão Especial da PEC que propõe o fim da escala 6x1, em audiência pública marcada para esta quarta-feira (6/5), às 14h, no plenário 2 da Câmara dos Deputados. A oitiva abre a série de debates do colegiado sobre possíveis mudanças na jornada de trabalho no país.

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O convite ao ministro foi anunciado pelo relator da comissão, deputado Leo Prates (Republicanos-BA), logo após a aprovação dos requerimentos, feita em bloco.

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A presença de Luiz Marinho fortalece o discurso de Prates que por diversas vezes pontuou que os principais eixos de discussão na comissão está na promoção de diálogo com todas as frentes.

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Wal Lima

Repórter de Política

Jornalista com mais de 10 anos de experiência, com especialização em Marketing Político Digital. Além da experiência em redação e portais, já atuei como assessora de comunicação de parlamentares na Câmara dos Deputados. Tenho o jornalismo como uma missão

Por Wal Lima
postado em 05/05/2026 16:54
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