Conheça as falhas alimentares que prejudicam o desempenho de empresários

Segundo pesquisa da Organização Internacional do Trabalho (OIT), uma alimentação inadequada pode reduzir em até 20% a produtividade no ambiente corporativo. Outro levantamento, feito pela revista Harvard Business Review, aponta que 33% dos líderes empresariais vivem cronicamente esgotados.

Nesse contexto, o nutricionista Danilo Macena, especializado em nutrição esportiva e diretor da Clínica Macena Saúde Suprema, explica que os sintomas de esgotamento podem ser favorecidos por falhas na rotina alimentar. Por outro lado, segundo ele, a gestão de uma dieta adequada pode aumentar os níveis de satisfação profissional e rendimento.

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Sintomas comuns de falhas na alimentação

Quando a alimentação é a causa do esgotamento, alguns sintomas podem ajudar na identificação. “[…] As principais queixas são irritabilidade, cansaço excessivo, não só físico, mas também mental. Ao longo do dia, muitos relatam uma queda abrupta de energia, além de baixa produtividade e dificuldade de concentração, diz Danilo Macena.

O nutricionista explica que a deficiência de nutrientes prejudica funções essenciais do organismo. O sono, inclusive, deixa de ser reparador e fornecer energia apropriadamente. Quando há alimentação errônea, não há produção adequada de neurotransmissores. Isso prejudica o sono reparador, faz com que a pessoa acorde mais cansada e aumenta sintomas como ansiedade, dor de cabeça e vontade por alimentos mais palatáveis, afirma.

O especialista cita, inclusive, que há evidências científicas sobre a influência da alimentação no desempenho cerebral, afetando o rendimento profissional e pessoal. Oscilações glicêmicas, baixa ingestão proteica e deficiência de micronutrientes impactam a produção de energia e neurotransmissores ligados ao foco, à memória e ao controle da ansiedade. Esse impacto é amplamente descrito na literatura, observa.

Principais erros alimentares na rotina empresarial

Entre as principais falhas alimentares identificadas no consultório, Danilo Macena destaca a má administração dos alimentos. Ele pontua que essa ingerência pode surgir devido à agenda tumultuada da rotina empresarial.

Os principais erros são longos períodos de jejum seguidos de refeições muito calóricas, o excesso de ultraprocessados e a baixa ingestão de proteína. Isso contribui para ganho de peso, perda de massa muscular e aumento do cansaço, aponta.

Alimentos ricos em proteínas são fundamentais para a saúde (Imagem: Elena Veselova | Shutterstock)

Nutrientes importantes para a saúde

Para manter níveis de energia mais estáveis, o nutricionista cita os nutrientes essenciais para manter a estabilidade energética e desempenho funcional: Proteínas, carboidratos bem distribuídos e micronutrientes como magnésio, ferro e vitaminas do complexo B são fundamentais. Sem uma alimentação estratégica, não há estabilidade energética ao longo do dia.

Consumo de café e seus impactos

O consumo de café também exige controle, pois o uso excessivo pode comprometer o efeito esperado. Apesar dos benefícios, o exagero interfere no equilíbrio do organismo. O café é um alimento fantástico, que é neuroprotetor e tem estudos indicando a ajuda dele na prevenção contra Alzheimer, mas o consumo em excesso satura receptores e reduz seu efeito. Isso pode causar ansiedade, irritação gástrica e até sensação de sono, porque esses receptores não dão conta de toda a cafeína. O ideal é manter doses controladas, recomenda o nutricionista.

Alimentação adequada é benéfica para o empresário

Segundo Danilo Macena, é nítido que empresários com alimentação adequada têm desempenho mais satisfatório. Isso ocorre porque os líderes com ingestão errônea de nutrientes enfrentam oscilações de energia.

O empresário que se alimenta bem, pratica atividade física e dorme adequadamente apresenta melhor desempenho cognitivo e mais constância de energia. Já quem tem alimentação desorganizada enfrenta oscilações frequentes, pontua.

Estratégias alimentares para rotinas intensas

Conforme Danilo Macena, é fundamental adaptar a alimentação à rotina para manter o rendimento em casos de longas jornadas de trabalho. O planejamento nutricional considera limitações e propõe alternativas viáveis.

Nem todos conseguem fazer várias refeições ao dia, então é possível concentrar nutrientes nas principais refeições ou utilizar estratégias práticas para suprir as necessidades até o próximo momento de alimentação, explica.

Após ajustes na dieta, os relatos indicam melhora consistente em diferentes aspectos da rotina. Segundo Danilo Macena, os efeitos vão além da disposição física. Com a alimentação ajustada, há redução de gordura corporal, melhora da energia, aumento do foco e até da libido. O desempenho profissional evolui porque o organismo passa a funcionar de forma mais equilibrada, conclui.

Por Enzo Tres