Lula tratará com Trump de ações de combate ao crime organizado

Lula e Trump se encontram nesta quinta-feira (7/5), na Casa Branca, nos EUA - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

Combate ao crime organizado será um dos principais temas repercutido entre os presidentes do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e dos Estados Unidos, Donald Trump, no encontro previsto para esta quinta-feira (7/5), na Casa Branca.

O presidente embarcou para Washington, capital dos EUA, por volta das 13h desta quarta-feira (6/5), acompanhado de uma comitiva com seis ministros, de áreas que vão da Justiça e Segurança a Minas e Energia. (Confira a lista abaixo).

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Interlocutores do Planalto afirmam que o governo brasileiro enviou à equipe de Trump um documento com as principais ações de combate ao crime, incluindo a proposta de participação dos Estados Unidos no enfrentamento ao crime organizado.

Ainda não há detalhes sobre esse documento, tampouco sobre as expectativas de Lula quanto à participação dos Estados Unidos no combate ao crime organizado. No entanto, pode-se afirmar que o petista espera que o governo Trump desista de avançar no processo que classificaria facções criminosas como PCC e CV como grupos terroristas.

Um possível entendimento de que o Brasil abrigaria organizações terroristas, avaliam interlocutores do Ministério das Relações Exteriores, poderia prejudicar as relações bilaterais com os Estados Unidos.

Terras raras, tarrifas e geopolítica

Embora o combate ao crime organizado seja um dos principais temas da reunião entre Lula e Trump, outros assuntos também devem ser abordados.

O presidente brasileiro tratará de geopolítica, sobretudo do conflito entre EUA, Israel e Irã. Na avaliação de Lula, crises como a do Golfo Pérsico decorrem da ineficácia do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU). Como alternativa, o petista defende a ampliação do conselho, com a entrada do Brasil e de outros países.

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A exploração de minerais críticos e terras raras no Brasil também deve entrar na pauta da reunião entre Lula e Trump, na quinta-feira. No Congresso brasileiro, já tramita um projeto sobre a exploração desses recursos.

Lula e Trump ainda devem discutir tarifas implantadas às importações norte-americanas de produtos brasileiros. O Planalto quer retirar a sobretaxa de 40% a produtos brasileiros — como aço e alumínio — vendidos aos EUA.

Confira ministros que integram comitiva de Lula aos Estados Unidos:

Mauro Vieira (Relações Exteriores)

Wellington César Lima (Justiça e Segurança Pública)

Dario Durigan (Fazenda)

Marcio Elias Rosa (Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços)

Alexandre Silveira (Minas e Energia)

Andrei Rodrigues (Diretor-Geral da Polícia Federal