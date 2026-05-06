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CONGRESSO NACIONAL

"Câmara é uma verdadeira escola de democracia", diz Alcolumbre

Presidente do Senado destaca legado histórico da Casa em sessão dos 200 anos do Legislativo

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), durante sessão solene no plenário Ulysses Guimarães - (crédito: Danandra Rocha / CB / DA Press)
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), durante sessão solene no plenário Ulysses Guimarães - (crédito: Danandra Rocha / CB / DA Press)

Ao lado do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), destacou nesta quarta-feira (6/5), durante sessão solene no plenário Ulysses Guimarães, o papel histórico da Câmara dos Deputados na consolidação democrática do país. A cerimônia integrou as comemorações pelos 200 anos de instalação do Parlamento brasileiro, marco que remete à primeira sessão legislativa realizada em 6 de maio de 1826.

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Alcolumbre relembrou sua primeira passagem pela Casa, onde atuou como deputado federal entre 2003 e 2015, e definiu o espaço como essencial para a formação política e institucional de lideranças nacionais.

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“Eu ainda me lembro de quando pisei no plenário Ulysses Guimarães pela primeira vez, na condição de deputado federal. Faz mais de 20 anos que isso aconteceu, mas o sentimento ainda é o mesmo: um imenso respeito”, afirmou.

O presidente do Senado ressaltou que a história da Câmara se confunde com a própria construção política do Brasil. Segundo ele, ao longo de dois séculos, o plenário foi palco de debates decisivos para o avanço institucional e social do país.

“Desde os primeiros movimentos em defesa da liberdade até a promulgação da nossa Constituição Cidadã de 1988, cada avanço social, cada conquista democrática, cada passo em direção à modernidade teve, neste plenário, o seu ponto de partida”, declarou.

Ao contextualizar a celebração, Alcolumbre destacou o caráter complementar entre Câmara e Senado dentro do sistema bicameral brasileiro. “Senado e Câmara são, historicamente e constitucionalmente, Casas irmãs. O sistema bicameral não é apenas uma estrutura de governo. Ele é um mecanismo de equilíbrio, de diálogo e de aperfeiçoamento legislativo”, disse.

O senador também classificou a Câmara como uma “verdadeira escola de democracia”, afirmando que foi na Casa que consolidou a compreensão de que o exercício político exige diálogo e tolerância. “É onde aprendemos que, apesar das diferenças ideológicas, o objetivo final deve ser sempre o bem do povo brasileiro”, afirmou.

Ao se dirigir diretamente ao presidente da Câmara, Alcolumbre elogiou a condução da atual gestão e as iniciativas voltadas à modernização institucional. “Quero parabenizar sua gestão pelo compromisso de honrar o passado enquanto prepara a Câmara para o futuro. Suas iniciativas de modernização e seu investimento em tecnologia mostram que a Casa continua jovem e conectada à sociedade”, declarou.

Encerrando a homenagem, o presidente do Senado afirmou que celebrar o bicentenário com foco em transparência e inovação representa um compromisso com as próximas gerações. “Que esta Casa continue sendo um espaço de diálogo e de busca por soluções. Um espaço em que a vontade popular se torna lei”, concluiu.

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Danandra Rocha

Repórter de política

Formada pela Faculdade Anhanguera de Brasília, tem experiência em assessoria, televisão e rádio. É repórter da editoria de Política, na cobertura do Congresso.

Por Danandra Rocha
postado em 06/05/2026 12:23
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