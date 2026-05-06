Câmara aprova texto-base do marco legal para exploração de terras raras

Texto-base foi aprovado em votação simbólica na Câmara, após acordo costurado pelo relator, Arnaldo Jardim (Cidadania-SP) - (crédito: Kayo Magalhaes/Câmara dos Deputados)

A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (6/5) o texto-base do projeto de lei (PL) que cria um marco regulatório para a exploração de terras raras e minerais críticos no Brasil. O texto foi aprovado por votação simbólica.



A medida cria a Política Nacional de Minerais Críticos e Estratégicos (PNMCE), que estabelece as regras para a operação no setor, e o Comitê de Minerais Críticos e Estratégicos (CME), que será responsável por definir quais são os minerais críticos e por analisar operações entre empresas do setor que possam trazer riscos à soberania brasileira.



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O relator do texto, Arnaldo Jardim (Cidadania-SP), apresentou um novo parecer nesta quarta (6), após alterações feitas na primeira versão e negociações com os demais partidos.

O projeto de lei limita a exportação de materiais brutos, e cria incentivos fiscais para empresas que invistam no beneficiamento e exportação de produtos com maior valor agregado. Cria ainda um fundo de até R$ 5 bilhões, sendo R$ 2 bilhões de aportes da União, para financiar iniciativas do setor.

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Também aumenta o controle governamental. O Comitê de Minerais Críticos e Estratégicos, que será formado majoritariamente por indicados do governo federal, terá como atribuição autorizar ou operações societárias que considere como um risco à soberania.

A Câmara ainda votará dois destaques apresentados que podem alterar o texto.