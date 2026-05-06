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Câmara aprova texto-base do marco legal para exploração de terras raras

Projeto de lei define regras para a mineração, cria incentivos para empresas que exportem com maior valor agregado e cria Comitê que pode barrar operações societárias consideradas prejudiciais pelo governo

Texto-base foi aprovado em votação simbólica na Câmara, após acordo costurado pelo relator, Arnaldo Jardim (Cidadania-SP) - (crédito: Kayo Magalhaes/Câmara dos Deputados)
Texto-base foi aprovado em votação simbólica na Câmara, após acordo costurado pelo relator, Arnaldo Jardim (Cidadania-SP) - (crédito: Kayo Magalhaes/Câmara dos Deputados)

A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (6/5) o texto-base do projeto de lei (PL) que cria um marco regulatório para a exploração de terras raras e minerais críticos no Brasil. O texto foi aprovado por votação simbólica.

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A medida cria a Política Nacional de Minerais Críticos e Estratégicos (PNMCE), que estabelece as regras para a operação no setor, e o Comitê de Minerais Críticos e Estratégicos (CME), que será responsável por definir quais são os minerais críticos e por analisar operações entre empresas do setor que possam trazer riscos à soberania brasileira.

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O relator do texto, Arnaldo Jardim (Cidadania-SP), apresentou um novo parecer nesta quarta (6), após alterações feitas na primeira versão e negociações com os demais partidos.

O projeto de lei limita a exportação de materiais brutos, e cria incentivos fiscais para empresas que invistam no beneficiamento e exportação de produtos com maior valor agregado. Cria ainda um fundo de até R$ 5 bilhões, sendo R$ 2 bilhões de aportes da União, para financiar iniciativas do setor.

Também aumenta o controle governamental. O Comitê de Minerais Críticos e Estratégicos, que será formado majoritariamente por indicados do governo federal, terá como atribuição autorizar ou operações societárias que considere como um risco à soberania.

A Câmara ainda votará dois destaques apresentados que podem alterar o texto.

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Victor Correia

Repórter

Jornalista formado pela UnB, com especialização em Jornalismo Digital pela FAAP. Repórter de Política no Correio desde 2022, atualmente como setorista no Planalto. Também estagiou em Ciência, Saúde e Tecnologia no Correio entre 2016 e 2018.

Por Victor Correia
postado em 06/05/2026 20:51 / atualizado em 06/05/2026 21:17
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