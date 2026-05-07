Nova fase da Operação Compliance Zero aumenta pressão sobre Vorcaro

Delação: a falta de informações relevantes pode levar o empresário de volta à Papudinha - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

A quinta fase da Operação Compliance Zero, deflagrada nesta quinta-feira (7/5), caiu como uma bomba para os advogados de defesa de Daniel Vorcaro, que haviam apresentando uma proposta de delação sem detalhes importantes para a investigação. A PF cumpriu hoje 10 mandados de busca e apreensão. Além de efetuar a prisão temporária de Felipe Caçando Vorcaro, primo do ex-banqueiro, a operação teve o senador Ciro Nogueira (PP-PI) e seu irmão, Raimundo Neto e Silva Nogueira Lima, como alvos.

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O Correio conversou com uma fonte ligada à defesa do ex-banqueiro, que revelou que uma série de reuniões já estão sendo agendadas, tanto internamente, quanto com Vorcaro, que está preso na sede da Superintendência da Polícia Federal. Segundo a fonte, a preocupação aumentou logo após a ação da PF na manhã desta quinta, e vem sendo ampliada com a coleta de provas da fraude provocada por Vorcaro e aliados. A falta de informações relevantes pode, inclusive, levar o empresário de volta ao 19º Batalhão de Polícia Militar (BPM), a “Papudinha”.

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O banqueiro havia sido transferido em março para a Superintendência da Polícia Federal, justamente em razão das tratativas relacionadas ao acordo de colaboração. Segundo a fonte, o avanço das diligências e das novas frentes de investigação alterou o cenário das negociações e do ambiente do escritório de advocacia. “O clima por aqui não está nada bom”, contou.

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A operação de hoje cumpriu mandados em São Paulo, Minas Gerais, Piauí e no Distrito Federal, bloqueando mais de R$ 18 milhões em bens e valores. Felipe Cançado Vorcaro está preso preventivamente. Segundo a investigação, ele seria um dos operadores financeiros da fraude, que atingiu principalmente o Banco de Brasília (BRB).

O senador Ciro Nogueira, presidente do partido Progressistas, está sendo investigado por manter relações com Vorcaro e receber como pagamento mensal uma mesada que variava entre R$ 300 e R$ 500 mil. Por nota, a defesa do parlamentar negou o envolvimento dele com qualquer atividade ilícita.