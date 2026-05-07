Lula é "muito dinâmico", diz Trump após reunião na Casa Branca

"O encontro correu muito bem. Nossos auxiliares combinaram de se reunir para discutir alguns pontos-chave", disse Trump após a reunião - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou nesta quinta-feira (7/5) que a reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva "correu muito bem", e que o petista é "muito dinâmico". Segundo o republicano, os dois conversaram de diversos tópicos, mas especialmente de comércio e tarifas.

Trump disse ainda que autoridades dos dois países vão manter contato para avançar nas negociações, e que pode marcar novas reuniões nos próximos meses. Os dois tiveram uma reunião na Casa Branca, em Washington, com seus respectivos auxiliares.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

"Acabei de concluir meu encontro com Luiz Inácio Lula da Silva, o muito dinâmico presidente do Brasil. Discutimos muitos tópicos, incluindo comércio e, especialmente, tarifas. O encontro correu muito bem. Nossos auxiliares combinaram de se reunir para discutir alguns pontos-chave. Novas reuniões serão marcadas nos próximos meses, como for necessário", escreveu Trump na Truth Social, sua rede social.

A pedido do petista, Trump mudou o protocolo da Casa Branca. Normalmente, a imprensa tem acesso a uma breve fala do presidente americano e do chefe de Estado que o visita, antes da reunião a portas fechadas. Lula, porém, preferiu deixar o contato com jornalistas para depois. A expectativa é que ele dê uma declaração na Embaixada do Brasil, para onde seguiu ao fim do almoço.

Reunião aguardada

Lula e Trump trataram de temas como a cooperação no combate ao crime organizado, a exploração de terras raras, comércio e o cenário internacional, entre outros tópicos. A reunião durou mais do que o previsto.

Acompanharam Lula os ministros Mauro Vieira (Relações Exteriores), Dario Durigan (Fazenda), Márcio Rosa (Desenvolvimento e Indústria), Alexandre Silveira (Minas e Energia), e Wellington César Lima e Silva (Justiça), além do diretor-geral da Polícia Federal (PF), Andrei Rodrigues.

Já do lado americano marcaram presença: J.D. Vance (vice-presidente), Susie Wiles (chefe de gabinete de Trump), Scott Bessent (secretário do Tesouro), Jamieson Greer (representante de Comércio), e Howard Lutnick (secretário do Comércio).