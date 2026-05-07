Lula e Trump almoçam na Casa Branca; confira o cardápio

Lula e Trump se reuniram nesta quinta (7/5) em Washington, capital dos Estados Unidos - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, almoçaram juntos nesta quinta-feira (7/5), na Casa Branca. O compromisso faz parte de uma reunião de trabalho entre os dois chefes de Estado.

O encontro entre os dois durou quase três horas, ao todo. Primeiro, tiveram uma reunião a portas fechadas, com a presença de ministros dos dois países. Depois, seguiram para o almoço, ainda na Casa Branca. Lula e Trump não conversaram juntos com a imprensa, como estava previsto.

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A pedido do petista, Trump mudou o protocolo da Casa Branca. Normalmente, a imprensa tem acesso a uma breve fala do presidente americano e do chefe de Estado que o visita, antes da reunião a portas fechadas. Lula, porém, preferiu deixar o contato com jornalistas para depois. A expectativa é que ele dê uma declaração na Embaixada do Brasil, para onde seguiu ao fim do almoço.

Acompanharam Lula os ministros Mauro Vieira (Relações Exteriores), Dario Durigan (Fazenda), Márcio Rosa (Desenvolvimento e Indústria), Alexandre Silveira (Minas e Energia), e Wellington César Lima e Silva (Justiça), além do diretor-geral da Polícia Federal (PF), Andrei Rodrigues.

Já do lado americano marcaram presença: J.D. Vance (vice-presidente), Susie Wiles (chefe de gabinete de Trump), Scott Bessent (secretário do Tesouro), Jamieson Greer (representante de Comércio), e Howard Lutnick (secretário do Comércio).

Veja qual foi o cardápio do almoço:

Entrada: Salada de alface romana, jícama (vegetal parecido com nabo), filetes de laranja, abacate e molho cítrico

Filé bovino grelhado, purê de feijão preto, pimentões doces pequenos, e relish de rabanete com abacaxi

Sobremesa: pêssegos caramelizados, torta de panna cotta com mel, e sorvete de crème fraîche