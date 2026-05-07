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Lula e Trump almoçam na Casa Branca; confira o cardápio

Almoço ocorreu logo após reunião entre os dois chefes de Estado. Encontro durou quase três horas, ao todo

Lula e Trump se reuniram nesta quinta (7/5) em Washington, capital dos Estados Unidos - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)
Lula e Trump se reuniram nesta quinta (7/5) em Washington, capital dos Estados Unidos - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, almoçaram juntos nesta quinta-feira (7/5), na Casa Branca. O compromisso faz parte de uma reunião de trabalho entre os dois chefes de Estado.

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O encontro entre os dois durou quase três horas, ao todo. Primeiro, tiveram uma reunião a portas fechadas, com a presença de ministros dos dois países. Depois, seguiram para o almoço, ainda na Casa Branca. Lula e Trump não conversaram juntos com a imprensa, como estava previsto.

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A pedido do petista, Trump mudou o protocolo da Casa Branca. Normalmente, a imprensa tem acesso a uma breve fala do presidente americano e do chefe de Estado que o visita, antes da reunião a portas fechadas. Lula, porém, preferiu deixar o contato com jornalistas para depois. A expectativa é que ele dê uma declaração na Embaixada do Brasil, para onde seguiu ao fim do almoço.

Acompanharam Lula os ministros Mauro Vieira (Relações Exteriores), Dario Durigan (Fazenda), Márcio Rosa (Desenvolvimento e Indústria), Alexandre Silveira (Minas e Energia), e Wellington César Lima e Silva (Justiça), além do diretor-geral da Polícia Federal (PF), Andrei Rodrigues.

Já do lado americano marcaram presença: J.D. Vance (vice-presidente), Susie Wiles (chefe de gabinete de Trump), Scott Bessent (secretário do Tesouro), Jamieson Greer (representante de Comércio), e Howard Lutnick (secretário do Comércio).

Veja qual foi o cardápio do almoço:

  • Entrada: Salada de alface romana, jícama (vegetal parecido com nabo), filetes de laranja, abacate e molho cítrico

  • Filé bovino grelhado, purê de feijão preto, pimentões doces pequenos, e relish de rabanete com abacaxi

  • Sobremesa: pêssegos caramelizados, torta de panna cotta com mel, e sorvete de crème fraîche

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Victor Correia

Repórter

Jornalista formado pela UnB, com especialização em Jornalismo Digital pela FAAP. Repórter de Política no Correio desde 2022, atualmente como setorista no Planalto. Também estagiou em Ciência, Saúde e Tecnologia no Correio entre 2016 e 2018.

Por Victor Correia
postado em 07/05/2026 15:38 / atualizado em 07/05/2026 15:40
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