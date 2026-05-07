Partido de Lula cobra CPI do Master: "A quem interessa abafar caso?"

PF cumpriu nesta quinta-feira (7/5) mandados de buscas e apreensão contra Nogueira e outras nove pessoas no âmbito da Operação Compliance Zero - (crédito: Edilson Rodrigues/Agência Senado)

Partido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o PT cobrou nesta quinta-feira (7/5) a instalação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) no Congresso Nacional para investigar possíveis participações de deputados e senadores em crimes englobados pelo sócio do Banco Master, Daniel Vorcaro.

“O PT vai cobrar a criação da CPI, exigir investigação e perguntar a quem interessa abafar o caso Master”, diz o secretário de comunicação do partido, Eden Valadares, ao citar o pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro (PL), o presidente do União Brasil, Antônio Rueda, e o presidente do PP, Ciro Nogueira, como possíveis interessados em “abafar” uma investigação do caso Master.

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A declaração do correligionário de Lula ocorreu momentos após a Polícia Federal cumprir mandados de buscas e apreensão contra Nogueira e outras nove pessoas no âmbito da Operação Compliance Zero.

A decisão do ministro André Mendonça, que autorizou a operação, cita que a Polícia Federal aponta a identificação da suposta conduta do senador Ciro Nogueira em favor do banqueiro Daniel Vorcaro, em troca do recebimento de vantagens econômicas indevidas.

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Além da direção nacional do PT, o pedido pela instalação de uma CPMI para apurar irregularidades de parlamentares com o dono do Master foi corroborada pelo líder do governo na Câmara, Paulo Pimenta (PT-RS).