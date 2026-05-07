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Lula pede a Trump devolução de vistos para autoridades brasileiras

Segundo o presidente, a derrubada do veto ao PL da Dosimetria pode melhorar a disposição do governo Trump para rever as sanções, que atinge ministros do STF e do governo

Encontro de Lula e Trump nos EUA nesta quinta-feira (7/5) - (crédito: Ricardo Stuckert / PR)
Encontro de Lula e Trump nos EUA nesta quinta-feira (7/5) - (crédito: Ricardo Stuckert / PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta quinta-feira (7/5) que entregou ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, uma lista de todas as autoridades brasileiras e familiares que ainda estão com os seus vistos suspensos para entrar nos EUA.

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Lula comentou ainda que a aprovação do projeto de lei (PL) da Dosimetria, que reduz penas para os condenados pela tentativa de golpe de Estado, pode melhorar a disposição do governo Trump em revogar as sanções contra autoridades.

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"Entreguei a lista dos nomes brasileiros que ainda estão proibidos de entrar nos Estados Unidos. Como foi aprovada a dosimetria no Congresso Nacional, que vai diminuir a pena de todo mundo, quem sabe o Trump entenda a necessidade de liberar o visto desses brasileiros que estão proibidos de entrar aqui", disse Lula durante coletiva de imprensa na Embaixada do Brasil, em Washington, após a reunião com Trump.

O PL da Dosimetria foi aprovado no ano passado pelo Congresso, e beneficia o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e os presos após os ataques de 8 de janeiro. Lula vetou o texto mas, na semana passada, em derrota para o governo federal, o Congresso derrubou o veto. A medida ainda não foi promulgada.

Questionado, Lula negou que sua tentativa de vetar o texto possa interferir na disposição do governo americano para rever as sanções.

"Não, porque o presidente da República nada tem a ver com a quantidade, de muitos ou poucos anos (de pena)", responde o petista. Ele disse ainda que já entregou a lista anteriormente, mas não conseguiu que o governo Trump reveja a medida.

"Eu não sei se o cara que pegou a relação que eu dei passou para o Trump. Eu entreguei a lista outra vez para ele saber, porque tem muita gente importante, muitos ministros da Suprema Corte. A filha do (ministro da Saúde Alexandre) Padilha, de 10 anos. Qual é a lógica? De qualquer forma, eu entreguei para ele", comentou Lula.

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Victor Correia

Repórter

Jornalista formado pela UnB, com especialização em Jornalismo Digital pela FAAP. Repórter de Política no Correio desde 2022, atualmente como setorista no Planalto. Também estagiou em Ciência, Saúde e Tecnologia no Correio entre 2016 e 2018.

Por Victor Correia
postado em 07/05/2026 17:51 / atualizado em 07/05/2026 18:34
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