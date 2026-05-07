Lula pede a Trump devolução de vistos para autoridades brasileiras

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta quinta-feira (7/5) que entregou ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, uma lista de todas as autoridades brasileiras e familiares que ainda estão com os seus vistos suspensos para entrar nos EUA.

Lula comentou ainda que a aprovação do projeto de lei (PL) da Dosimetria, que reduz penas para os condenados pela tentativa de golpe de Estado, pode melhorar a disposição do governo Trump em revogar as sanções contra autoridades.

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"Entreguei a lista dos nomes brasileiros que ainda estão proibidos de entrar nos Estados Unidos. Como foi aprovada a dosimetria no Congresso Nacional, que vai diminuir a pena de todo mundo, quem sabe o Trump entenda a necessidade de liberar o visto desses brasileiros que estão proibidos de entrar aqui", disse Lula durante coletiva de imprensa na Embaixada do Brasil, em Washington, após a reunião com Trump.

O PL da Dosimetria foi aprovado no ano passado pelo Congresso, e beneficia o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e os presos após os ataques de 8 de janeiro. Lula vetou o texto mas, na semana passada, em derrota para o governo federal, o Congresso derrubou o veto. A medida ainda não foi promulgada.



Questionado, Lula negou que sua tentativa de vetar o texto possa interferir na disposição do governo americano para rever as sanções.

"Não, porque o presidente da República nada tem a ver com a quantidade, de muitos ou poucos anos (de pena)", responde o petista. Ele disse ainda que já entregou a lista anteriormente, mas não conseguiu que o governo Trump reveja a medida.

"Eu não sei se o cara que pegou a relação que eu dei passou para o Trump. Eu entreguei a lista outra vez para ele saber, porque tem muita gente importante, muitos ministros da Suprema Corte. A filha do (ministro da Saúde Alexandre) Padilha, de 10 anos. Qual é a lógica? De qualquer forma, eu entreguei para ele", comentou Lula.