Cármen Lúcia vota contra a redistribuição de royalties

A ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF), relatora dos processos que tratam da redistribuição dos royalties do petróleo e do gás natural, votou nesta quinta-feira (7/5) pela manutenção das regras atuais de partilha, em que os recursos serão destinados apenas aos estados e a municípios que exploram o petróleo e o gás natura. Flávio Dino pediu vista.

Após um longo discurso, que durou quase duas horas, a magistrada justificou seu voto, pontuando vários pontos, entre eles, defendeu que os entes federados, que produzem e extraem os recursos, são os mais atingidos. “Eu tenho para mim que o artigo 3º. da Constituição não pode ser interpretado como uma distribuição obrigatória igualitária e exata dos recursos, incluindo os recursos naturais nacionais, notadamente pela peculiaridades dos entes confrontantes que sofrem ônus ambientais, ônus administrativos, ônus financeiros das populações na exploração desses recursos”, disse.

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Cármen Lúcia ressaltou que eventuais danos ambientais decorrentes da exploração em mar aberto podem atingir outros entes da Federação, como argumentou alguns representantes dos estados, que pleiteiam parte dos recursos. A magistrada disse que “os prejuízos maiores e constantes se concentram, principalmente nas regiões de exploração e sobre isso não ficou dúvida pra mim”, frisou.

Uma decisão cautelar, proferida pela ministra Cármen Lúcia, relatora da ação, em 2013, suspendeu a eficácia da Lei nº 12.734/2012, que modificava os critérios de repartição dos royalties entre estados e municípios. Com isso, o modelo anterior de distribuição foi mantido ao longo dos últimos 13 anos e aguarda a definição definitiva pelo plenário da Corte. A ação foi um pedido do então governador do Rio, Sérgio Cabral, que naquele ano chegou a promover diversas manifestações populares no Rio, reunindo milhares de pessoas, pedindo a suspensão da redistribuição.

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Desde a liminar, ficam com a maior parte da divisão dos royalties estados e municípios que produzem mais, com 26,5% para cada. Os estados e municípios não produtores recebem 8,75% dos valores, cada um.

Vista

O ministro Flávio Dino elogiou a relatora, dizendo que o voto da ministra trouxe “luzes” e destacou o esforço do presidente do STF, Edson Fachin, por trazer o tema ao debate. No entanto, Dino pediu vista do processo.

Dias Tofolli aproveitou a sessão para destacar o papel de Cármen no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), chamando de uma “brilhante passagem”. Ele também lembrou que, em duas oportunidades, a magistrada chegou à presidência do TSE.