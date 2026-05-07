Mendonça afirma que ainda não teve acesso à proposta de delação de Vorcaro

O magistrado é o relator da investigação sobre as fraudes do Master que corre no Supremo - (crédito: Gustavo Moreno/STF)

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), afirmou, nesta quinta-feira (7/5), em nota, que ainda não teve acesso ao material entregue pela defesa de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, à Polícia Federal e à Procuradoria-Geral da República (PGR).

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O magistrado é o relator da investigação sobre as fraudes do Master que corre no Supremo. Na quarta-feira (6), os advogados de Vorcaro entregaram aos investigadores anexos de uma proposta de delação premiada apresentada pelo cliente. O material é um complemento de uma proposta enviada anteriormente, mas que continha informações consideradas "fracas" e "insuficientes" pelos integrantes da PF e do Ministério Público.

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Em nota, Mendonça afirmou que "tem sido consistente e inequívoco em sua posição sobre o tema da colaboração premiada: a colaboração premiada é um ato de defesa, um direito assegurado ao investigado; para que produza efeitos, a colaboração deve ser séria e efetiva".

O magistrado disse também que "as investigações devem seguir seu curso regular, independentemente da existência ou não de proposta de colaboração".

"Cabe esclarecer, ainda, que o Ministro até o presente momento, não teve acesso ao teor do material entregue pela defesa à Polícia Federal e à Procuradoria-Geral da República.

Quaisquer afirmações em sentido contrário não refletem a realidade dos fatos e carecem de fundamento", finaliza o texto do magistrado.

O Correio apurou, junto a fontes na Corte, que a divulgação da nota está ligada a disseminação de informações equivocadas afirmando que o magistrado teria dito aos advogados de Daniel Vorcaro de que não homologaria a delação nos termos atuais.