Ciro Nogueira reage à operação da PF que mirou senador e fala em tentativa de "manchar" sua honra

"Todo ano político é a mesma coisa. Tentam parar de todas as formas quem lidera as pesquisas de intenção de votos", escreveu o presidente nacional do PP - (crédito: Andressa Anholete/Agencia Senado)

O senador Ciro Nogueira divulgou nesta sexta-feira (8/5) uma nota nas redes sociais em que reage à operação da Polícia Federal que o colocou no centro das investigações sobre supostas relações financeiras com o empresário Daniel Vorcaro, fundador do Banco Master. No texto, o parlamentar afirma que há uma tentativa de “manchar” sua honra pessoal e atribui o episódio a perseguições políticas recorrentes em anos eleitorais.

“Todo ano político é a mesma coisa. Tentam parar de todas as formas quem lidera as pesquisas de intenção de votos”, escreveu o presidente nacional do PP. O senador também relembrou as eleições de 2018, quando foi alvo de investigações às vésperas do pleito. Segundo ele, o episódio teria provocado efeito contrário ao esperado pelos adversários políticos, impulsionando sua candidatura no Piauí.

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Na publicação, Ciro Nogueira afirmou que as acusações feitas contra ele no passado foram posteriormente arquivadas e usadas como exemplo de sua inocência. “Na primeira tentativa de me parar, o devido processo legal apurou as ilações e mentiras contra mim e ficou comprovada a minha inocência”, declarou. O senador ainda questionou os impactos das denúncias sobre sua imagem pública e disse que ataques sem fundamentos deixam marcas irreparáveis.





O parlamentar também afirmou que continuará atuando politicamente no estado e que não pretende se afastar da vida pública diante das investigações. “Nada me faz abandonar o povo que confia em mim”, escreveu. Na mensagem, Ciro disse ainda que os acontecimentos recentes lhe dão “mais energia” para continuar buscando recursos para o Piauí e combater o que chamou de tentativa de permitir que “os maus governem sobre os bons”.

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A manifestação ocorre um dia após a deflagração da Operação Compliance Zero, da Polícia Federal, que investiga supostos repasses financeiros e vantagens patrimoniais envolvendo Ciro Nogueira e pessoas ligadas ao senador. A defesa do parlamentar nega irregularidades e afirma que todas as relações pessoais e empresariais citadas na investigação ocorreram dentro da legalidade.

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