Seminário debate quilombos e terreiros como espaços de formação

O projeto Territórios Afro-Candangos promove, sexta-feira (8/5) e sábado (9/5), o seminário Kwenda Caminhos Plurais e o encontro Quilombo enquanto espaço de formação da cidadania, que reúnem lideranças religiosas, representantes do poder público, pesquisadores e comunidades tradicionais para debater o papel dos territórios afro-brasileiros na construção de cidadania e enfrentamento ao racismo religioso. As inscrições para participar das atividades de sexta-feira podem ser feitas gratuitamente, por meio de formulário virtual.

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A programação de sexta-feira ocorre no HUB Peregun, no Lago Sul, a partir de 19h, com encontro que promove debates sobre direitos humanos e diversidade dentro dos Povos Tradicionais de Matriz Africana (Potma). Durante o evento, às 19h30, será lançado o projeto Njira, voltado para letramento racial e saúde nas comunidades de terreiro. Às 20h, tem início a roda de conversa Pelo direito ao Acaçá, último evento do dia, que debate o acolhimento de pessoas trans dentro de terreiros de candomblé.

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No sábado, as atividades acontecem das 8h30 às 17h40 no Centro de Cultura e Desenvolvimento do Paranoá e Itapoã. A programação inclui palestras sobre o papel das mulheres no candomblé, às 9h30; intolerância religiosa e racismo estrutural, às 11h; e apresentações culturais e momentos de celebração da tradição afro-brasileira. A última palestra do dia, sobre letramento racial e criação de ferramentas de combate ao racismo, tem início às 15h30.

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A deputada federal Erika Kokay, o deputado distrital Fábio Félix e o presidente do Iphan, Leandro Grass, além de lideranças religiosas e representantes de comunidades tradicionais de matriz africana, estão entre os participantes confirmados para os seminários. O credenciamento para as atividades de sábado começa às 8h e não é necessário fazer inscrição prévia.

Serviço

Projeto Territórios Afro-Candangos

Nesta sexta-feira (8/5), de 18h30 às 22h, HUB Peregun (Setor de Habitações Individuais Sul - QI 27 - Lago Sul); e no sábado (9/5), de 8h30 às 17h40, no Centro de Cultura e Desenvolvimento do Paranoá e Itapoã (Quadra 09, Conjunto D, Lote 01 - Paranoá).