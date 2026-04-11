DF volta a ter doses de vacina contra a covid-19 nos postos de saúde

Saúde promove neste sábado Dia D de vacinação nacional contra gripe. Imunização contra gripe prossegue até o dia 30 de maio - (crédito: Fernando Frazão/Agencia Brasil)

Após a chegada de 65 mil doses da vacina contra a covid-19, o esquema de vacinação retornou às Unidades Básicas de Saúde (UBS) do Distrito Federal. Nesta nova rodada de imunização, os grupos prioritários são o foco da aplicação dos imunizantes. É necessário apresentar documento de identidade e caderneta de vacinação para receber as doses do imunizante.

O envio das vacinas foi realizado pelo Ministério da Saúde (MS), onde a entrega foi diluída em duas etapas. Uma, realizada na última semana, com 35 mil doses; e a outra na última quinta-feira (9/4), com 30 mil unidades do imunizante. 100 salas de vacinação contra a doença estão disponíveis para a imunização de adultos. Segundo a Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF), a distribuição da vacina ainda esta sendo feita de forma estratégica, seguindo o perfil da população prioritária em cada região.



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Uma das Unidades Básicas que recebeu doses do último carregamento foi a UBS 1, do Cruzeiro Novo. O estoque do posto foi regularizado e o atendimento está sendo realizado de acordo com o horário de funcionamento da unidade. Não haverá imunização no próximo domingo (12/4), entretanto, as salas de vacinação voltam a funcionar a partir da segunda-feira (13/4).

Prioridade

O imunizante contra a covid-19 integre o Calendário de Vacinação para idosos com 60 anos ou mais aplicadas a cada seis meses, e para gestantes, permitindo a imunização em qualquer momento da gestação. Além disso, também é indicada para crianças de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias, com duas ou três doses, a depender do imunizante.

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Os grupos especiais a partir de cinco anos ou mais mais vulneráveis ou que apresentem condições que aumentem o risco para as formas graves da covid é recomendado dose anual ou semestral, também podendo variar com o grupo ao qual pertence.

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O grupo é extenso e inclui: pessoas que vivem em instituições de longa permanência, imunocomprometidas, pessoas com deficiência permanente, com comorbidades, privadas de liberdade e em situação de rua. Indígenas vivendo em terra indígena e fora dela, adolescentes e jovens em medidas socioeducativas, ribeirinhos, quilombolas, puérperas, trabalhadores da saúde e funcionários do sistema de privação de liberdade.