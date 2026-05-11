Guarda municipal mata esposa em festa de casamento

Guarda municipal mata esposa durante festa de casamento - (crédito: Reprodução/2ª Delegacia de Defesa da Mulher de Campinas)

Um homem foi preso após atirar contra a esposa durante a festa de casamento do casal, no último sábado (9/5), em Campinas (SP). O agressor foi identificado como Daniel Barbosa Marinho, de 55 anos, guarda municipal da cidade.

Segundo o Gg1, os dois teriam iniciado uma discussão que evoluiu para uma luta corporal. Em seguida, o homem pegou a arma funcional e efetuou disparos contra a esposa antes de tentar fugir do local.

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Testemunhas relataram que ele ainda retornou à residência e realizou novos disparos.

A vítima, Nájylla Duenas Nascimento, de 34 anos, chegou a ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu aos ferimentos.

Nájylla deixa três filhos de outro relacionamento: um adolescente de 15 anos e duas meninas, de 12 e 8 anos. As crianças estavam na festa e presenciaram o crime.

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Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), o caso foi registrado como feminicídio e violência doméstica na 2ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), onde o guarda municipal foi autuado em flagrante.

A SSP-SP informou ainda que uma arma de fogo e munições foram apreendidas com o suspeito. Ele foi encaminhado à Cadeia Pública do 2º DP, onde permanece à disposição da Justiça.

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Ainda de acordo com informações do G1, Daniel Barbosa Marinho integrava a Guarda Municipal desde 1988.

O Correio tenta contato com a defesa e com a guarda municipal, mas até o fechamento desta matéria, não foram encontrados. O espaço segue aberto para manifestações.