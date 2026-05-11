Lula recebe Michelle Bachelet, candidata ao comando das Nações Unidas

Se eleita, Bachelet será a primeira mulher a comandar as Nações Unidas desde a sua criação - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reiterou nesta segunda-feira (11/5) o apoio à ex-presidente do Chile Michelle Bachelet para o cargo de secretária-Geral da Organização das Nações Unidas (ONU).

Com eleição prevista para o final deste ano, o próximo nome escolhido pelos países-membros da ONU vai substituir o atual secretário-geral da organização, António Guterres.

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O reforço do apoio de Lula à ex-presidente chilena ocorreu após uma conversa entre os dois no Palácio do Planalto. “Discutimos vários temas da agenda internacional e o papel que uma ONU reformada precisa ter para a promoção da paz e do desenvolvimento sustentável, bem como para o fortalecimento do multilateralismo”, escreveu Lula, em seu perfil no X.

Recebi, nesta segunda (11), a ex-presidenta do Chile Michelle Bachelet para tratar de sua candidatura ao cargo de Secretária-Geral da ONU. Discutimos vários temas da agenda internacional e o papel que uma ONU reformada precisa ter para a promoção da paz e do desenvolvimento… pic.twitter.com/2rUnHbqHOQ — Lula (@LulaOficial) May 11, 2026

“Sua experiência como chefe de Estado e profunda conhecedora da ONU a credencia a ser a primeira mulher latino-americana a liderar a organização”, continuou o presidente.

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Além da ex-presidente do Chile, os candidatos cotados para substituir Antônio Guterres abrangem nomes oriundos da Argentina, o diretor-Geral da Agência Internacional de Energia Atômica do país, Rafael Grossi, Costa Rica, a ex-vice-presidente Rebeca Grynspan, e Senegal, o ex-presidente do país Macky Sall.