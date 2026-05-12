Ciro ampliou patrimônio imobiliário em SP após aproximação com Banco Master

Segundo as investigações, o senador teria recebido pagamentos mensais do banqueiro para atuar em favor do Master. Ciro Nogueira nega as acusações - (crédito: Lula Marques/ Agência Brasil.)

O senador Ciro Nogueira (PP-PI) ampliou seu patrimônio imobiliário em São Paulo após se aproximar do banqueiro Daniel Vorcaro e defender propostas de interesse do Banco Master no Congresso Nacional. Além de um triplex avaliado em R$ 22 milhões, o parlamentar adquiriu outros três imóveis na capital paulista, que somam cerca de R$ 7 milhões, entre 2024 e 2025.

Os imóveis foram registrados em nome da holding patrimonial CNLF Empreendimentos Imobiliários, empresa ligada à família do senador. A companhia está no nome de Raimundo Nogueira Lima, irmão de Ciro, que também foi alvo da quinta fase da Operação Compliance Zero, da Polícia Federal. Segundo as investigações, o senador teria recebido pagamentos mensais do banqueiro para atuar em favor do Banco Master. Ciro Nogueira nega as acusações.



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Entre os bens adquiridos está um apartamento de 78 metros quadrados no Itaim Bibi, comprado em agosto de 2024 por R$ 650 mil. Pouco mais de um ano depois, o imóvel foi transferido para outra empresa do senador pelo valor de R$ 1,3 milhão. Também em 2024, a holding adquiriu um apartamento de 97 metros quadrados na Rua Oscar Freire, uma das regiões mais valorizadas da capital paulista, por R$ 660 mil.

Já em novembro de 2025, a empresa comprou, em parceria com familiares do senador, uma casa de 587 metros quadrados em um condomínio no Morumbi por R$ 5 milhões. A holding ficou com metade da propriedade, enquanto a outra parte foi registrada em nome da filha de Ciro Nogueira e do marido dela. Ao comentar as aquisições, o senador afirmou que os imóveis seriam destinados à família e negou o uso de recursos da Green Investimentos, empresa associada a Vorcaro.

As compras ocorreram no mesmo período em que Ciro apresentou uma emenda a uma proposta de emenda à Constituição que beneficiaria o Banco Master. O texto previa elevar de R$ 250 mil para R$ 1 milhão a cobertura do Fundo Garantidor de Crédito (FGC). De acordo com a Polícia Federal, a proposta teria sido elaborada pela assessoria do próprio banco. Mensagens obtidas pelos investigadores apontam que Vorcaro comemorou a aprovação do texto afirmando que a emenda saiu “exatamente como mandei”.

O Banco Master acabou liquidado pelo Banco Central em novembro de 2025, após a primeira fase da Operação Compliance Zero, que investiga suspeitas de fraude bilionária contra o sistema financeiro. Ao pedir medidas cautelares contra Ciro Nogueira, autorizadas pelo ministro André Mendonça, a Polícia Federal anexou diálogos que indicariam pagamentos mensais ao senador. A defesa do parlamentar sustenta que não houve irregularidade nas transações imobiliárias nem relação entre os negócios privados e sua atuação política.