Eduardo cita doação ao Novo e amplia embate entre Zema e Flávio

O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) intensificou nesta quinta-feira (14/5) os ataques ao governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), após críticas feitas ao senador Flávio Bolsonaro (PL). Eduardo mencionou uma doação de R$ 1 milhão feita por Henrique Moura Vorcaro, pai do banqueiro Daniel Vorcaro, ao Partido Novo em Minas Gerais para rebater as declarações do governador mineiro.
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Henrique Moura Vorcaro foi preso hoje durante a sexta fase da operação Compliance Zero, que investiga suspeitas de vazamento de informações e atuação de integrantes da segurança pública em favor de interesses ligados ao empresário Daniel Vorcaro. A operação também mira policiais e agentes aposentados suspeitos de participação no esquema investigado.
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Nas redes sociais, Eduardo Bolsonaro publicou detalhes da prestação de contas do Partido Novo e destacou o repasse feito por Henrique Vorcaro. Ao compartilhar os dados, o ex-deputado questionou se a doação não se enquadraria na mesma prática criticada pelo presidenciável Zema ao comentar o caso envolvendo Flávio Bolsonaro e o banqueiro.
O embate teve início após Zema divulgar um vídeo em que classificou como “imperdoável” a cobrança de recursos feita por Flávio Bolsonaro a Daniel Vorcaro para financiar o filme Dark Horse, produção que busca retratar a trajetória política do ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo informações divulgadas pelo portal The Intercept Brasil, o financiamento solicitado seria de US$ 24 milhões, cerca de R$ 134 milhões.
Na gravação, Zema afirmou que não é possível criticar práticas atribuídas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva “e fazer a mesma coisa”. O governador mineiro ainda classificou o episódio como “um tapa na cara dos brasileiros de bem” e disse que o comportamento do senador compromete o discurso de oposição ao governo federal.
A troca de críticas evidencia o aumento da tensão entre aliados da direita em meio às articulações para a eleição presidencial de 2026. Enquanto Flávio Bolsonaro é tratado como um dos nomes próximos ao bolsonarismo para a disputa, Romeu Zema tenta consolidar espaço como alternativa liberal e conservadora fora do núcleo da família Bolsonaro.