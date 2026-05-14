Eduardo cita doação ao Novo e amplia embate entre Zema e Flávio

Ex-deputado questionou se a doação feita a Flávio não se enquadraria na mesma prática criticada por Zema ao comentar o caso envolvendo Vorcaro - (crédito: Carolina Antunes/PR)

O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) intensificou nesta quinta-feira (14/5) os ataques ao governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), após críticas feitas ao senador Flávio Bolsonaro (PL). Eduardo mencionou uma doação de R$ 1 milhão feita por Henrique Moura Vorcaro, pai do banqueiro Daniel Vorcaro, ao Partido Novo em Minas Gerais para rebater as declarações do governador mineiro.

Henrique Moura Vorcaro foi preso hoje durante a sexta fase da operação Compliance Zero, que investiga suspeitas de vazamento de informações e atuação de integrantes da segurança pública em favor de interesses ligados ao empresário Daniel Vorcaro. A operação também mira policiais e agentes aposentados suspeitos de participação no esquema investigado.



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Nas redes sociais, Eduardo Bolsonaro publicou detalhes da prestação de contas do Partido Novo e destacou o repasse feito por Henrique Vorcaro. Ao compartilhar os dados, o ex-deputado questionou se a doação não se enquadraria na mesma prática criticada pelo presidenciável Zema ao comentar o caso envolvendo Flávio Bolsonaro e o banqueiro.

O embate teve início após Zema divulgar um vídeo em que classificou como “imperdoável” a cobrança de recursos feita por Flávio Bolsonaro a Daniel Vorcaro para financiar o filme Dark Horse, produção que busca retratar a trajetória política do ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo informações divulgadas pelo portal The Intercept Brasil, o financiamento solicitado seria de US$ 24 milhões, cerca de R$ 134 milhões.

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Na gravação, Zema afirmou que não é possível criticar práticas atribuídas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva “e fazer a mesma coisa”. O governador mineiro ainda classificou o episódio como “um tapa na cara dos brasileiros de bem” e disse que o comportamento do senador compromete o discurso de oposição ao governo federal.

A troca de críticas evidencia o aumento da tensão entre aliados da direita em meio às articulações para a eleição presidencial de 2026. Enquanto Flávio Bolsonaro é tratado como um dos nomes próximos ao bolsonarismo para a disputa, Romeu Zema tenta consolidar espaço como alternativa liberal e conservadora fora do núcleo da família Bolsonaro.